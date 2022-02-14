ペコちゃんが生き埋めに…とTwitter騒然！前代未聞のランチパックが発売される ヤマザキ×ペコちゃんのコラボランチパックが発売！ 2022年2月1日（火）に山崎製パンのランチパックと不二家のペコちゃんがコラボレーションした「ペコポコチョコレート入れちゃいました」が発売されました。なんと発売と同時にTwitterでは「ペコちゃんが生き埋めになっている」と話題になり、入手困難のお店が
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