ニンテンドースイッチの人気ゲーム「あつまれどうぶつの森（通称・あつ森）」を活用した地域活性化に取り組んでいる縁で、藤枝市と岐阜県瑞浪市が15日、ゲーム内で「島好（しまい）都市」提携のセレモニーをする。藤枝市によると、あつ森内の島好都市提携は全国初。あつ森に「しんげん島」武田信玄生誕500年あつ森は自由に島をつくり、ほかのプレーヤーに開放できるゲームだ。藤枝市は独自に「ふじえだサッカーの島」と「
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