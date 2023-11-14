ゴディバ(GODIVA)は、2024年のバレンタインに、任天堂の人気ゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』とコラボレーションした限定コレクション「ゴディバ × あつまれ どうぶつの森」コレクションを2024年1月5日(金)より、全国のゴディバショップ、ゴディバカフェ(GODIVA café)ほかにて数量・期間限定で販売する。ゴディバと『あつまれ どうぶつの森』が再びコラボ！任天堂が展開する『あつまれ どうぶつの森』は、「たぬき開発