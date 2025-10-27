女性へのプレゼントとして、「本」は金額的に手軽なものでしょう。とはいえ、チョイスと渡し方のセンスが悪いと、趣味の押し付けになってしまうのが怖いところかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『そんな本を勧められても…』と女性に嫌がられる押し付け９パターン」をご紹介いたします。【１】「心が洗われるよ」と、童話や絵本を渡す「絵本を渡す男って、『ピュアな俺』を