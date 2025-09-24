ニューストップ > ライフ総合ニュース > 正直ついていけない… 女性が思わず引いてしまう男性宅のインテリア 部屋 女の本音 スゴレン 正直ついていけない… 女性が思わず引いてしまう男性宅のインテリア 2025年9月24日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性が引いてしまう、男性宅にありがちなインテリアを紹介している グラビアアイドルのポスター、萌え系フィギュア、筋トレグッズ、など 家具が黒で統一されているのも、雰囲気が暗くなるので引いてしまうそう 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分 「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー “子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分 《若手俳優また逮捕》「突然尋也君に会いたくなる」逮捕の俳優・遠藤健慎がみせた清水尋也被告との“若手俳優のアオい絆”「撮影現場で生まれた強固な連帯感」 2025年9月24日 10時30分