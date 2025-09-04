女性の前で、ついカッコつけて自慢話を披露する男性は多いもの。しかし、そうした自慢話はあまり好まれていない場合が多いようです。『オトメスゴレン』女性読者の意見をもとに、「聞いている女性が実はうんざりしている『男の自慢話』」を紹介します。【１】会社での成績や能力が評価されているという、仕事の成功談「本当にうんざり。『すごいねー』と反応しつつ、内心『早く終わらないかな』って思ってる」（２０代女性）と、仕