株式会社ボルテックス(本社：東京都中野区／代表取締役：濱 信義)は、同社が展開する医療機器アクセサリーブランド「ZAAP」より販売中のペット用ネックレス「ZAAP Pemilyネックレス」について、レコード大賞3回受賞、音楽・文化・地域振興プロデューサーとして活動する梅崎 俊春(HΛL)氏より、“日本の宝を発掘する”という視点から高く評価されたことを発表いたします。





Pemilyネックレスとは？





ペットは、いまや単なる飼育対象ではありません。

多くの家庭にとって、人生を共に歩む“大切な家族”です。

食事、住環境、散歩、トリミング、病院でのケアなど、ペットの暮らしを支える選択肢は広がり続けています。一方で、日常の中で自然に身につけられ、飼い主の想いに寄り添う“ケアアクセサリー”という分野は、まだ十分に知られているとは言えません。

株式会社ボルテックスが開発した「ZAAP Pemilyネックレス」は、そうした新しいペットケアの可能性に着目した商品です。人用ZAAPアクセサリーの開発で培った知見をもとに、ペットの健やかな毎日に寄り添うことを目指して生まれました。





Pemilyネックレスイメージ





■人にはある。では、ペットにはどうだろう。

アスリートや著名人をはじめ、幅広いユーザーに選ばれてきたZAAPブランド。

人は、自分のコンディションやライフスタイルに合わせて、日常的に身につけるものを選ぶことができます。

ネックレス、ブレスレット、サポーター、寝具、ウェアラブル機器。日常の中で“身につけるケア”は、すでに身近なものになっています。

では、同じように大切な家族であるペットには、どれほどの選択肢があるでしょうか。

株式会社ボルテックスが次に目を向けたのは、“大切な家族”であるペットの暮らしでした。

ペットにも、日常の中で自然に寄り添える選択肢があってよいのではないか。

この問いから、株式会社ボルテックスのペット用ネックレス開発は始まりました。

同社はこれまで、医療機器アクセサリーの製造販売を行い、シリコンネックレスやブレスレットを中心に、身につけるアクセサリーの開発を続けてきました。第三種医療機器製造販売業許可を取得し、ZAAPブランドとして独自のものづくりを展開しています。

代表取締役の濱 信義氏は、人用ZAAPを愛用する顧客の声や、ペットと共に暮らす人々の想いに触れる中で、「ペットにも、日常の中で自然に寄り添えるアクセサリーが必要なのではないか」と考えるようになりました。





5種の色から選択可能

長さ：15cm～50cm(調整可能)





■ペット用だからこそ、開発は簡単ではなかった

一見すると、ペット用ネックレスは人用アクセサリーのサイズを変えれば作れるように思えるかもしれません。

しかし、実際の開発はそれほど単純ではありませんでした。

小型犬と大型犬では首回りの太さが大きく異なります。

犬種によって毛の長さや毛質も違い、装着時に毛が絡まないか、嫌がらずに着けられるか、日常の動きの中で負担にならないかなど、考慮すべき点は多岐にわたります。

さらに、シリコンの硬さ、重さ、フィット感、留め方も重要でした。

特にこだわったのは、金具を使わずに装着できる構造です。

ペットが日常的に身につけるものである以上、見た目のデザインだけでなく、安心して使いやすい形を追求する必要がありました。

こうした試行錯誤を重ねて生まれたのが、「ZAAP Pemilyネックレス」です。

同商品は、ペットを家族として大切に想う飼い主に向けて、日々の暮らしに寄り添う新しい選択肢として展開されています。





Pemilyネックレスの正面・背面

着用後の変化





■HΛL氏が評価したのは、“商品”ではなく“思想”

今回、梅崎 俊春(HΛL)氏が評価したのは、単にペット用アクセサリーという商品性だけではありません。

HΛL氏が注目したのは、株式会社ボルテックスが持つ、ものづくりへの姿勢と、ペットを大切な家族として捉える思想です。

HΛL氏は、レコード大賞3回受賞の実績を持つ音楽プロデューサーとして知られる一方、近年は音楽・文化・地域振興の分野で、まだ世の中に十分知られていない価値を見出し、発信する活動にも取り組んでいます。

その活動テーマの一つが、**「日本の宝を発掘する」**ことです。

日本には、大企業の大量生産品だけではない、独自の発想や技術、想いから生まれた商品が数多く存在します。

しかし、その価値は必ずしも十分に知られているわけではありません。

HΛL氏は、ZAAP Pemilyネックレスについて、医療機器アクセサリー開発の知見を背景に、ペットとの暮らしに新しい視点を提示する取り組みとして高く評価しました。









■HΛL氏コメント

今回の評価にあたり、梅崎 俊春(HΛL)氏は次のようにコメントしています。

「日本の宝は、地域や企業が積み重ねてきた技術、想い、そして人の暮らしに寄り添うものづくりの中にあります。

株式会社ボルテックスの『ZAAP Pemilyネックレス』は、ペットを単なる動物ではなく、大切な家族として捉え、その健やかな毎日に寄り添おうとする新しい発想から生まれた商品です。

人用アクセサリーで培った知見をペット向けに応用し、飼い主の想いに応えようとする姿勢には、ものづくり企業としての真摯さを感じます。

これは単なる新商品ではなく、人とペットが共に心地よく暮らす未来に向けた、新しいケア文化の提案だと感じました。“日本の宝を発掘する”という視点からも、こうした取り組みは、より多くの方に知っていただきたい価値だと思います。」









■代表・濱 信義氏コメント

株式会社ボルテックス 代表取締役の濱 信義氏は、次のように述べています。

「ZAAPはこれまで、人用のアクセサリーとして多くのお客様にご愛用いただいてきました。その中で、ペットを家族として大切にされている方々から、ペット向けの商品を求める声をいただくことがありました。

ペット用の商品開発は、人用とはまったく違う難しさがあります。首回りのサイズ、毛の絡み、装着方法、シリコンの硬さなど、細かい部分まで何度も検討を重ねました。

私たちが目指したのは、ただ目新しい商品を作ることではありません。ペットの健やかな毎日を願う飼い主の皆さまに、日常の中で自然に取り入れられる新しい選択肢を届けることです。

今回、HΛL氏より“日本の宝を発掘する”という視点から評価いただけたことを、大変光栄に思います。今後もZAAPを通じて、人とペットがより心地よく暮らせる社会に貢献してまいります。」









■商品概要

商品名 ： ZAAP Pemilyネックレス

販売状況 ： 販売中

対象 ： ペットを大切に想う飼い主の方

商品ページ ： https://www.zaapshop.jp/SHOP/ZAAP888.html

ブランドサイト： https://www.zaapshop.jp/

Instagram ： @zaapfamily

https://www.instagram.com/zaapfamily?igsh=MXNjajM5ZWpwNnVyZQ==









■今後の展望

株式会社ボルテックスは、今後もZAAPブランドを通じて、人とペットの暮らしに寄り添う商品開発と情報発信を進めてまいります。

ペットの健康や快適な暮らしへの関心が高まる中で、同社はアクセサリーという身近な形から、日常に取り入れやすい新しいケア文化の普及を目指します。

また、HΛL氏による評価をきっかけに、ZAAP Pemilyネックレスの認知拡大を図るとともに、日本発のものづくりとして、ペットと暮らす多くの家庭へその価値を届けてまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ボルテックス

屋号・ブランド名 ： ZAAP(ザップ)

代表者 ： 代表取締役 濱 信義(はま のぶよし)

所在地 ： 〒165-0022 東京都中野区江古田3-10-5

事業内容 ： 医療機器アクセサリーの製造販売

医療機器製造販売業許可番号： 13B3X10375

公式サイト ： https://www.zaapshop.jp/