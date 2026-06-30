コトブキシーティング株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：深澤重幸・深澤啓子、以下、当社)は、2026年7月1日(水)、本社ビル内に「Pioneer Hall(パイオニアホール)」をグランドオープンいたします。

「Pioneer Hall」は、自治体の複合施設や公民館に設けられる多目的ホールを再現した、実際の製品や場面転換を試すことのできる42席(最大48名収容)の多機能ホールです。収納展開が可能な階段状の客席(移動観覧席)をはじめ、壁面収納式ステージ、大型の電動間仕切、可動式のテーブルとイスを完備。これらを組み合わせることで、集会、研修、パーティー、ダンススタジオなど、用途に合わせてひとつの空間を何通りにも変化させることができます。





Pioneer Hall





■整備の背景：人口減少・予算制限のなかで求められる「フレキシブルな空間活用」

近年、地方創生におけるコンパクトシティ政策や人口減少、それに伴う公共施設の老朽化・複合化などを背景に、「魅力的なまちづくり」の拠点として施設整備を検討する自治体が年々増えています。住みたいと思えるまちづくりや、地域の賑わい創出にはコミュニティの拠点となる施設が不可欠です。限られた予算のなかでいかに魅力と機能性を兼ね備えた施設をつくるか。その解決策として強く求められているのが、「ひとつの空間を多目的に使い回せる、フレキシブルな空間活用」です。

しかし、「可動式の家具やステージで、実際にどれほど空間の印象や使い勝手が変わるのか」は、なかなかイメージしにくいという課題がありました。そこで当社は、これからの自治体施設のモデルケースとなるホールを本社内に整備しました。実際の製品を「見て、触れて、体感する」ことで、これからの時代に求められるフレキシブルな空間づくりの可能性を全身で体感していただけます。





シーンに合わせたレイアウト





■フレキシブルな空間を実現するプロダクツ

Pioneer Hallは、4タイプの家具・設備によりフレキシブルな空間を創出します。





(1) ロールバックチェアースタンド(移動観覧席)

階段状の客席を、使用しない時はコンパクトに収納することができます。リモコンを本体に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作で、誰にでも安全かつスピーディーに設営することが可能です。

移動観覧席





(2) 壁面収納式ステージ

ステージを、使わない時は壁面に収納することができます。油圧ダンパーにより、軽い力で展開・収納操作が可能。平土間の空間に、瞬時に本格的な舞台空間を創出します。

収納式ステージ





(3) 可動式テーブルとイス

3人掛けのテーブルとスタッキングチェアは、用途に合わせて自在にレイアウトが可能な可動式です。セミナー型からグループワーク型まで、シーンを選びません。

可動式テーブルとイス





(4) 大型電動間仕切 SIKIRUTO

リモコン操作で、天井から部屋の中央に間仕切り幕を降ろすことができます。一つの部屋を2分割して少人数で同時に利用できるほか、イベント時の場面転換にも便利です。プロジェクターの投影が可能なため、大型スクリーンとしても利用できます。

大型電動間仕切





■Pioneer Hall 概要

セミナーや発表会、ダンスやヨガなどで市民が気軽に利用しやすい広さを想定した多機能ホールです。





名称 ： コトブキシーティング Pioneer Hall(パイオニアホール)

所在地 ： 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-2-1

床面積 ： 約70m2

席数 ： 42席(最大48名収容)

付帯設備： 電動式移動観覧席(24席)、壁面収納式ステージ(1台)、

テーブル(3人掛け・8台)・スタッキングチェア(24席)、

大型電動間仕切SIKIRUTO(1台)

リンク ： https://www.kotobuki-seating.co.jp/showroom/showroom_1f.html

※こちらのページ内にある「Pioneer Hall」タブに

詳細を掲載しております。









■見学お申込み

「Pioneer Hall」のご見学は予約制となっております。

当社Webサイトの「ショールーム見学申し込みフォーム」より、お気軽にお申し込みください。

https://www.kotobuki-seating.co.jp/showroom/application.html









■コトブキシーティング株式会社 会社概要

創業 ： 1914年(大正3年)12月

設立 ： 2010年(平成22年)7月

所在地 ： 東京都千代田区神田駿河台1-2-1

代表者 ： 代表取締役 深澤重幸

深澤啓子

事業内容： 公共施設家具事業／文化・スポーツ・教育施設・

議場向け等の家具の製造・販売

カプセルベッド事業／宿泊・仮眠用カプセルベッドの製造・販売

ならびにこれらの輸出入

URL ： https://www.kotobuki-seating.co.jp/