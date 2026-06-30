外部委託における「費用対効果の不透明さ」という課題

近年、物価高や人件費高騰に直面する中小企業や店舗において、新規顧客の獲得や既存客のリピート促進を目的に「LINE公式アカウント」を導入する動きが急増しています。しかし、社内のIT人材不足から運用の大半を外部の代行会社へ委託（アウトソーシング）するケースが増える一方で、事業者側からは「毎月高額な委託費を支払っているのに、具体的な売上や来店数に繋がっている実感が持てない」「契約の縛りがあり、成果が出なくても途中で辞められない」といったトラブルやミスマッチの声が深刻化しています。 中小企業庁が公表した資料などによると、中小企業がIT導入やDXを進めるにあたり外部委託を活用する際、課題として「費用対効果の不透明さ」や「自社に適した委託先の選定」が挙げられています。 このような背景を受け、福岡市を拠点に中小企業のデジタルマーケティングを実働型で支援するスパイアソリューション株式会社は、自社が運営する店舗向けLINE公式アカウント活用メディア『LINE集客の教科書 by Lキテ』において、店舗オーナーが契約前に自ら委託先を正しく評価・判断できる新特集「LINE運用代行の選び方」を体系化し、無償公開いたしました。 参照URL： https://spire.info/line/

「LINE運用代行の選び方」特集の主要コンテンツ

本特集では、LINE公式アカウント構築・運用を支援する「Lキテ」編集部が、実務で培ったノウハウをベースに、店舗オーナーが直面する疑問や不安を解消するコンテンツを提供しています。

店舗オーナーが陥りやすい「3つの失敗パターン」

本特集では、代行会社選びで失敗しがちな典型例を具体的に解説し、事前の回避策を提示しています。

パターン①：初期構築と月次運用の「業務範囲」が曖昧なまま契約

「何でもやります」という言葉を鵜呑みにして契約した結果、毎月のテキスト配信のみで、季節ごとのリッチメニュー変更や高度なステップ配信の調整、流入経路のデータ分析などはすべて「別料金（追加オプション）」だったというケースが後を絶ちません。

パターン②：友だち追加数だけをKPIにし、売上に繋がらない

「友だち登録数が1,000人増えました」という報告を受けても、実際の来店数やリピート売上が増えていなければ意味がありません。店舗ビジネスにおいて重要なのは「友だち数」だけではなく「来店率」や「リピート頻度」といった売上に直結する指標（KPI）です。

パターン③：長期契約縛り（1年契約など）で途中解約できない

成果が出ない、あるいは対応が不満であるにもかかわらず、「12ヶ月契約」などの長期縛りがあるために無駄な月額費用を支払い続けなければならないというトラブルが多発しています。

浮いた固定費を「攻めの投資」へ回すためのLキテの取り組み

スパイアソリューション株式会社が提供する店舗向けLINE公式アカウント構築サービス『Lキテ』は、月額3万円（税込33,000円）という低価格ながら、初期費用0円、契約縛りなし（いつでも解約・プラン変更可能）で、高品質なデザインのリッチメニュー作成や、来店に直結するステップ配信の設計を提供しています。 今回の「選び方特集」の公開、および先だって公開された『Lキテ乗り換え相談専用LP』を通じて、現在高額な代行費用に悩む店舗に対し、自社の運用体制を根本から見直す機会を提供します。 Lキテ乗り換え相談専用LP： https://lp.spire.info/l-kite2/

代表のメッセージ

「多くの店舗オーナー様が、高額なLINE運用代行費用という『固定費』に頭を悩ませています。私たちは、LINEの構築や運用はもっと身近で、かつ費用対効果が明確であるべきだと考えています。今回の選び方特集を通じて、自社に本当に必要なサービスを見極めていただき、浮いた固定費を、新規顧客の獲得や新メニューの開発、あるいはスタッフの待遇改善など、店舗が成長するための『攻めの投資』へ回していただきたいと強く願っています」

会社概要

会社名 ：スパイアソリューション株式会社 代表者 ：原 浩之助 所在地 ：福岡市中央区天神5丁目5番13号 天神あかしビル2F 設立 ：2019年4月3日 HP： https://spire.info/ お問合せ： https://spire.info/contact/ 事業内容：①集める:アドマーケティング事業部 ②定着させる:リピートEC®事業部 ③深耕する:D2Cグロース/サブスク事業部 ④広げる:ソーシャルセリング事業部 ⑤社会へ還元する:サステナビリティ支援事業部