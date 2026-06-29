[会社名]は、モバイルバッテリーの保管・持ち運び時のリスクに配慮した新商品 「モバイルバッテリー用耐火ポーチ」 を発売いたします。 近年、モバイルバッテリーをはじめとするリチウムイオン蓄電池搭載製品は、私たちの生活に欠かせない存在となる一方で、発熱・発火事故への注意喚起も高まっています。こうした背景を受け、当社は、毎日持ち歩くバッテリーに“もしも”への備えをプラスできる商品として、本製品を企画・開発しました。 本製品は、難燃素材を使用した3層構造を採用し、万が一に備えた収納環境づくりをサポートします。さらに、耐水生地・耐水ファスナー・フラップ構造により、急な雨やバッグ内での水濡れにも配慮。加えて、バッグの中でもかさばりにくい薄型設計で、日常使いしやすい仕様に仕上げました。 サイズは S・M・L・LLの4種類 を展開。モバイルバッテリーやスマートフォンの収納はもちろん、ケーブル類、小型タブレット、書類やPC周辺機器など、用途に合わせてお選びいただけます。外出時の携帯用としてはもちろん、自宅やオフィス、防災バッグ内での保管用としても活用できます。 [会社名]は今後も、日常生活の中にあるリスクに寄り添い、暮らしの安心につながる商品開発を進めてまいります。 ※本製品は発火を防ぐ商品ではありません。万が一に備える保管・持ち運び用ポーチです。 ※完全防水ではありません。水没や長時間の浸水にはご注意ください。