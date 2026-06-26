鶴松医薬株式会社、NMN関連製品の資料更新時に確認するラベル・検査・連絡先を整理
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品の公開資料を更新する際に確認する基本項目として、ラベル表示、検査資料、連絡先の三点を整理しました。健康食品では、製品説明を行う際に、確認可能な資料と表示内容の対応関係を明確にしておくことが重要です。 ラベル表示では、製品名、目安量、粒数、成分量、その他配合成分の記載を確認します。鶴松医薬NMN/NAD+シリーズでは、クラシック、ゴールド、プラチナ、体力、睡眠、精力の各製品について、NMN含有量と目安粒数を合わせて確認できるよう整理しています。 検査資料では、対象成分、ロット、検査日、検査機関など、資料としての基本情報を確認します。連絡先では、利用者や報道関係者が製品情報について問い合わせできる公式サイトと電話番号を明示することが大切です。 NMNシリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、生産関連情報として整理しています。この情報は工場に関する認定情報であり、製品説明では事実関係を分けて記載します。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、資料更新時の確認項目を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353829/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353829/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
プレスリリース詳細へ