NOK、福島ユナイテッドFCのユニフォームパートナーを継続

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、株式会社AC福島ユナイテッド(本社：福島県福島市、代表取締役社長 鈴木 勇人、以下「福島ユナイテッドFC」)との、「明治安田J3リーグ2026/27シーズン」におけるユニフォームパートナー契約の継続を決定いたしました。

福島ユナイテッドFCへの支援は、本年2月に発表した特別シーズンでの協賛発表に続き、本契約をもって10シーズン目を迎え、ユニフォームの鎖骨部分へのロゴ掲出は6シーズン目となります。



福島ユナイテッドFC 2026/27シーズンユニフォーム デザイン画 ©Fukushima United FC



NOKにとって福島県は、国内トップシェアを持つオイルシールの重要な生産拠点であり、長年にわたり地域とともに歩みながら事業を展開してきた地域です。本年4月1日には、東北地域の生産会社を統合した「NOK東北株式会社」を設立し、福島・東北地域に根差した生産体制の強化を進めるとともに、地域社会との継続的な関係づくりを大切にしています。その一環として、NOKは2018年より福島ユナイテッドFCへの支援を続けてまいりました。「2026/27シーズン」においても、同クラブとのパートナーシップを通じて、スポーツによる地域活性化と子どもたちの健全な育成に継続的に貢献してまいります。

■福島ユナイテッドFCについて

・所属：J3リーグ

・ホームタウン：福島市、会津若松市、伊達市、国見町、桑折町、川俣町を中心とする福島県

・URL：https://fufc.jp/

■ NOK東北株式会社 概要

・本社所在地：福島県福島市永井川続堀8

・設立：2026年4月1日

・従業員数：3,702名

・統合した組織・会社：NOK株式会社 オイルシール事業部 製造部門・間接部門（一部）、

二本松NOK株式会社、NOKメタル株式会社、TSK株式会社、

東北シール工業株式会社、三春工業株式会社、宮城NOK株式会社

■ 2026/27シーズン契約概要

・契約カテゴリー：オフィシャルクラブパートナー

・ロゴ掲出：ユニフォーム鎖骨部分

・主な施策：①「NOKスペシャルマッチ」の開催 ※詳細は決定次第お知らせいたします

②サッカー教室の開催

③NOK福島事業場の体育館を練習場所として福島ユナイテッドFCサッカースクールへ貸与

2026年スペシャルマッチの模様 2026年サッカー教室の模様

©Fukushima United FC ©Fukushima United FC

■ NOK株式会社について

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。