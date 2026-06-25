GSMA、政策立案者による将来を見据えた接続環境の枠組み構築を支援するため「グローバル衛星規制プレイブック」を発表





社会的ニーズ、消費者保護、および持続可能な投資を優先し、調和の取れた技術中立的な衛星枠組みの構築を目指す規制当局向けの実践的な提言を提示する新しいガイド

ロンドン, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- GSMAは本日、急速に進化する衛星通信セクターにおいて、新しい「Satellite Regulatory Playbook」（政策立案者向けに設計された実践的なガイド）を発表しました。これは、明確で一貫性のある、将来を見据えた政策枠組みを構築するのに役立ちます。

低軌道（LEO）衛星サービスが世界規模で拡大し、地上モバイルおよびブロードバンドネットワークの補完を開始する中、本プレイブックは各国政府に対し、社会的ニーズを支え、消費者を保護し、次世代通信ネットワークへの投資を促進する方法で衛星規制を近代化するための構造化された枠組みを提供します。

Access Partnershipとの協力により策定された本プレイブックは、モバイル通信事業者とのパートナーシップなしにエンドユーザーへ直接提供され、既存の規制枠組みにおいてしばしばギャップが生じている、新たに台頭する衛星ブロードバンドおよびダイレクト・トゥ・デバイス（D2D）サービスに焦点を当てています。モバイル通信事業者が関与する場合、既存の規制は通常、十分な保護措置を提供しています。本プレイブックは、政策立案者が自国の状況に適応させることができる実践的な指針を提供しています。これは、技術中立的な規制を支援しながら、市場間における規制結果のさらなる一貫性を促進するように設計されています。

GSMAは、強靭で包摂的なデジタル社会には、モバイル、固定、および衛星ネットワークを含む、複数の形態の接続性が連携して機能することが必要であると強調しています。したがって、規制の枠組みは、すべての接続サービスに一貫して対処するように進化する必要があり、サービスの提供方法に関係なく、ユーザーが同等の保護と利益を確実に受けられるようにしなければなりません。

GSMAの政策・規制担当責任者であるMichaela Angonius氏は、次のように述べました。「衛星通信がグローバルな通信環境においてますます重要な部分を占めるようになる中、政策立案者には、将来に適した規制の枠組みを構築する機会があります。

接続性は、地上ネットワークと衛星ネットワークのどちらかを選択するというものではありません。規制は技術中立であるべきであり、サービスの提供方法に関係なく、消費者と社会に対して一貫した成果を提供することに焦点を当てるべきです。」

本プレイブックでは、政策立案者が衛星サービスの枠組みを策定または近代化する際に考慮すべき、8つの主要な規制の柱を特定しています：

・現地設立規則

・国家安全保障

・消費者保護および運用上の対策

・インフラおよび施設に関する要件

・エンドユーザー端末の導入

・財政上の考慮事項

・緊急サービスおよび公共の安全

・適用

本ガイダンスは、GSMAの原則に基づいています。 衛星サービスが進化と拡大を続ける中、GSMAは、世界中の消費者、企業、および社会に対して次世代の接続性がもたらすメリットを最大限に引き出すためには、先見的で調和の取れた規制アプローチが不可欠であると考えています。

完全版の「Satellite Regulatory Playbook」は、GSMAから入手可能です。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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