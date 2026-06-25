株式会社ドリームが展開するストレッチブランド「ReSTReTCH(リストレッチ)」は、楽天市場の計7部門でデイリーランキング第1位を獲得した人気商品「開脚チェア」の新色ブラウンを2026年6月24日に販売開始しました。





販売ページ： https://proidea-shop.com/lp?u=0072-4252_kaikyaku_yg





ReSTReTCH 開脚チェア





リクエストの多かったブラウンの仲間入りで、グレー・ネイビーに続く3色展開となり、より多くのお部屋になじむラインアップとなりました。





新色ブラウン 登場





■楽天市場7部門で第1位獲得

「ダイエット・健康」「リラックス・マッサージ用品」「ストレッチグッズ」「ヨガ・ピラティス」「ボディケア」「健康グッズ」「シェイプアップグッズ」の7カテゴリで第1位を獲得。ストレッチ・ヨガ層だけでなく、ボディケアや健康グッズを探す幅広い層から支持を集めています。









■座り時間がストレッチ習慣に変わる

「ReSTReTCH 開脚チェア」は、前後にやさしく揺れるだけで股関節まわりを無理なく動かし、固まりがちな部分にアプローチするストレッチチェアです。「器具」ではなく「家具」として、座っている時間をそのまま整える時間に変えます。1日90秒の習慣として、忙しい毎日でも自然に続けられます。





股関節のストレッチ

お尻のストレッチ





■2人のスペシャリストが監修

世界一のストレッチ論文数を誇る中村雅俊先生と、解剖学国際ライセンスを保有する上原健志先生が共同監修。わずか90秒の使用で、被験者5名全員の開脚最大角度が増加したという結果も確認されました。









■公式オンラインストア購入者限定｜2大動画特典をプレゼント

プロイデア公式オンラインストアからのご購入者様限定で、ゴルフ好きな方、女性向けに2つの動画特典をご用意しています。





【ゴルフ愛好者向け】

プロゴルファー・奥山ゆうしさんによるラウンド前後におすすめのコンディショニング動画2種をプレゼント。

※特典URLは商品発送後にメールにてご案内





【女性向け】

ヨガインストラクター・Kumiさんによる、女性の体調や周期に寄り添うストレッチケア動画4種をプレゼント。

※特典URLは8月中旬以降メールにてご案内予定





開脚チェア





＜商品基本情報＞

商品名 ： ReSTReTCH 開脚チェア

価格 ： 16,280円(税込)

カラー ： グレー、ネイビー、ブラウン

サイズ ： W39×D47×H39cm

販売ページ： https://proidea-shop.com/lp?u=0072-4252_kaikyaku_yg









＜株式会社ドリーム 会社概要＞

社名 ：株式会社ドリーム

代表 ：代表取締役社長 大橋 秀男

所在地：●本社

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●東京

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