アルプスアルパイン、AWS Summit Japanに出展

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AWSを活用し、デバイスからデータ価値創出まで一気通貫で提供

アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男、以下「アルプスアルパイン」）は、2026年6月25日(木)〜26日(金)に幕張メッセにて開催される「AWS Summit Japan」に出展します。

本展示では、当社の展開する「作業者見守りサービス」を中心に、AWSを活用したデータソリューションサービスをご紹介します。

センサーデバイスによるデータ取得から、クラウド連携・分析までを一気通貫で提供し、社会課題の解決に貢献する新たな価値創出を提案します。

また、パートナー企業との連携により、より高度なデータ活用やサービス拡張を実現し、持続可能で安全な社会の実現に向けた取り組みを紹介します。









概要

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主な出展アイテム

【作業者見守りサービス】

本サービスは、作業者に装着したセンサーデバイスから取得するバイタル情報や環境データを活用し、作業現場の安全管理を高度化するソリューションです。体調変化や転倒・墜落などの異常を検知すると、管理者や周囲へ即時通知し、迅速な対応と事故の未然防止に貢献します。

AWSを活用したクラウド基盤により、データの蓄積・可視化・分析までを一体的に提供する点を訴求します。これにより、見守りにとどまらず、データに基づく現場改善や意思決定を支援します。

また、ユースケースとして「熱中症予防」を紹介します。バイタルデータと環境情報から体調状態を判定し、異常の兆候を早期に検知。自覚症状が出る前に注意喚起を行い、適切な休憩や対応を促すことで、重症化防止に貢献します。

本件に関するお問合わせ先

アルプスアルパイン株式会社コーポレートコミュニケーション部PR課

電話050-3613-1581（部門直通）

E-mail alpsalpine-pr@alpsalpine.com

関連リンク

関連情報

https://tech.alpsalpine.com/tech-club/events/exhibitions/aws2026/