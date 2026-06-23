昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連製品の保管表示と資料確認項目を整理
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昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連製品の保管表示と資料確認項目を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連製品について、保管表示と資料確認項目を整理しました。確認対象は、商品写真、ラベル表示、原材料名、注意表示、保管方法、販売主体、問い合わせ先などです。 魚油関連製品では、成分名だけでなく、保管方法や注意表示を分かりやすく確認できることが重要です。同社では、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する情報を分けて管理し、掲載前に同じ確認リストで点検します。 昭和株式会社は今後も、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連資料について、確認できる情報を中心に整理し、過度な表現に頼らない情報提供を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連製品の保管表示と資料確認項目を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連製品について、保管表示と資料確認項目を整理しました。確認対象は、商品写真、ラベル表示、原材料名、注意表示、保管方法、販売主体、問い合わせ先などです。 魚油関連製品では、成分名だけでなく、保管方法や注意表示を分かりやすく確認できることが重要です。同社では、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する情報を分けて管理し、掲載前に同じ確認リストで点検します。 昭和株式会社は今後も、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連資料について、確認できる情報を中心に整理し、過度な表現に頼らない情報提供を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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