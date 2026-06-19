駐日インド大使館(東京都千代田区九段南2-2-11)は、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」を記念し、2026年6月21日(日)に東京・築地本願寺にて、ヨガイベントを開催いたします。





過去のイベントの様子1





健やかに歳を重ねるために ―

今年のテーマ「Yoga for Healthy Ageing」(ヨガで健やかに年を重ねましょう)

世界有数の長寿国である日本にとって、今年のテーマ「Yoga for Healthy Ageing(ヨガで健やかに年を重ねましょう)」は、特に意義深いテーマです。長寿社会として知られる日本では、健康とは単に病気がない状態ではなく、年齢を重ねても心身ともにいきいきと、自分らしく充実した毎日を送ることだと考えられています。ヨガは、そのような健やかで豊かな人生を支える実践として、多くの人々に親しまれています。





ヨガは、インドで生まれ、5,000年以上にわたり受け継がれてきた伝統的な智慧

ヨガは「結びつける」を意味するサンスクリット語 yuj に由来し、身体・呼吸・心の調和を大切にする実践として発展してきました。単なる運動ではなく、心身の健康と豊かな暮らしを支えるものとして、現在では世界中の人々に親しまれています。





さらに、ヨガを通じたインドと日本のつながりは、年々深まっています。最近インドで開催された第1回世界ヨガサナ選手権では、インドと日本がともに上位を占めました。日本においてヨガが真摯に取り組まれ、高いレベルで発展していることを示す象徴的な成果でもあります。





国際ヨガの日が、健康とウェルビーイングの大切さを再認識するとともに、インドと日本の文化交流と相互理解を一層深める機会となることを願っています。





昨年の様子

過去のイベントの様子2





■開催概要

日時 ： 2026年6月21日(日)午前7時～8時

(開場：午前6時30分)

会場 ： 築地本願寺(東京都中央区築地3-15-1)

参加費 ： 無料(※事前登録制)

持ち物 ： ヨガマットをご持参ください

お申込方法： 以下のURLまたは二次元コードよりご登録ください。

申込リンク： https://shorturl.at/HYfUf





告知用チラシ

登録申込二次元コード





■国際ヨガの日とは

ヨガは、インドで生まれた古代の叡智に根ざし、身体の健康、心の平穏、そして精神的な充足をもたらす実践として世界中で親しまれています。

長い歴史の中で受け継がれてきたヨガは、文化や国境を越えて広がり、今日では何百万人もの人々の日常生活に取り入れられています。





こうしたヨガの普遍的な価値を背景に、2014年、インドのナレンドラ・モディ首相は国連総会において「国際ヨガの日」の制定を提唱しました。この提案は177か国の賛同を得て共同提案され、国連は6月21日を国際ヨガの日として正式に制定しました。





以来、国際ヨガの日は世界各地で祝われており、健康、調和、そしてウェルビーイングの実現に向けたヨガの重要な役割を発信する機会となっています。