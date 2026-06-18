競技の裾野を広げるトレイルランニング大会を和菓子で応援 創業50周年の明日香野が「奥信濃100」に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、トレイルランニングレース「奥信濃100」（6/5～7・長野県）に参加。国内外から集まったランナーの皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352755/images/bodyimage1】
第6回となる今大会には過去最多となる1,791名がエントリー。第1回大会の655名から大きく成長し、国内有数の人気大会へと成長しています。
2026年は100km、50km、25km、キッズの4カテゴリーに加え、新たに8kmを新設。これにより、トレイルランニング未経験者やファミリー層、地域住民などが従来よりもさらに参加しやすい大会となりました。
大会名の「奥信濃100」が示す通り、100kmカテゴリーが象徴的で、50kmとともにエントリー開始から2週間で定員に達する人気ぶりです。その一方で、経験や年齢に応じて挑戦できる環境を整え、競技の裾野拡大にも取り組んでいる大会と言えます。
その甲斐あって、2歳から74歳まで幅広い年齢層がレースにエントリー。多様な人々が奥信濃の自然の中で挑戦を楽しみました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352755/images/bodyimage2】
大会では100km、50km、25km、8kmの主要種目で計1,436名が出走し、1,245名が完走。完走率は86.7％となり、前年の73.9％から大きく向上しました。
その背景には、継続的なコース整備があります。大会関係者は半年間で50回にわたり登山道整備を実施。倒木処理やぬかるみの改善、草木の刈り払いなどを継続的に行い、安全で快適なコースづくりに努めてきました。こうした取り組みは参加者の安全性向上だけでなく、地域の自然環境を次世代へつなぐ活動にもなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352755/images/bodyimage3】
明日香野は「ミックス柏餅 3個入り」680パックを提供。長距離レースに挑むランナーの補給や楽しみのひとつとして、和菓子をお届けしました。
明日香野はミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』を実現するために、トレイルレースでもランナーの皆様に喜んでいただきたく、大会に参加いたしました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【大会概要】
大会名 ：奥信濃100 2026
開催日 ：2026年6月5日（金）～7日（日）
主 催 ：奥信濃100実行委員会
企画・運営：ALP SKI TEAM/有限会社スポーツハイムアルプ
会 場 ：長野県木島平村 スノーリゾートロマンスの神様/旧木島平スキー場（SBCホテル前）
公式サイト：https://okushinano100.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352755/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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第6回となる今大会には過去最多となる1,791名がエントリー。第1回大会の655名から大きく成長し、国内有数の人気大会へと成長しています。
2026年は100km、50km、25km、キッズの4カテゴリーに加え、新たに8kmを新設。これにより、トレイルランニング未経験者やファミリー層、地域住民などが従来よりもさらに参加しやすい大会となりました。
大会名の「奥信濃100」が示す通り、100kmカテゴリーが象徴的で、50kmとともにエントリー開始から2週間で定員に達する人気ぶりです。その一方で、経験や年齢に応じて挑戦できる環境を整え、競技の裾野拡大にも取り組んでいる大会と言えます。
その甲斐あって、2歳から74歳まで幅広い年齢層がレースにエントリー。多様な人々が奥信濃の自然の中で挑戦を楽しみました。
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大会では100km、50km、25km、8kmの主要種目で計1,436名が出走し、1,245名が完走。完走率は86.7％となり、前年の73.9％から大きく向上しました。
その背景には、継続的なコース整備があります。大会関係者は半年間で50回にわたり登山道整備を実施。倒木処理やぬかるみの改善、草木の刈り払いなどを継続的に行い、安全で快適なコースづくりに努めてきました。こうした取り組みは参加者の安全性向上だけでなく、地域の自然環境を次世代へつなぐ活動にもなっています。
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明日香野は「ミックス柏餅 3個入り」680パックを提供。長距離レースに挑むランナーの補給や楽しみのひとつとして、和菓子をお届けしました。
明日香野はミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』を実現するために、トレイルレースでもランナーの皆様に喜んでいただきたく、大会に参加いたしました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
大会名 ：奥信濃100 2026
開催日 ：2026年6月5日（金）～7日（日）
主 催 ：奥信濃100実行委員会
企画・運営：ALP SKI TEAM/有限会社スポーツハイムアルプ
会 場 ：長野県木島平村 スノーリゾートロマンスの神様/旧木島平スキー場（SBCホテル前）
公式サイト：https://okushinano100.com/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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