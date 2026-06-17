こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社QVCジャパン 代表取締役 最高経営責任者（CEO）ロイック・レトレ 就任のお知らせ
世界中のお客さまへ映像を介したショッピング体験をお届けするライブ・ソーシャルショッピング企業QVC Group傘下の日本法人である株式会社QVCジャパン（以下QVCジャパン）は、6月17日付でロイック・レトレが代表取締役 最高経営責任者（CEO）に就任したことをお知らせいたします。なお、ロイックは取締役会会長を兼務いたします。
本就任は、これまでの暫定的な経営体制を経て、今後の持続的成長およびさらなる企業価値向上を見据え、慎重かつ計画的なプロセスを経て決定されました。暫定的に事業運営を担ってまいりました最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニのリーダーシップのもと、QVCジャパンは安定した事業運営を継続し、お客さまおよびパートナー企業の皆さまへの価値提供を堅実に維持してまいりました。このたびの新たな経営体制のもと、これまで築いてきた基盤をさらに発展させ、次なる成長フェーズへと進んでまいります。
本発表にあたり、ロイックは次のように述べています。
「このたび、QVCジャパンの代表取締役 最高経営責任者（CEO）に就任いたしましたことを、大変光栄に思います。これまでに築きあげてきた強固な顧客基盤とブランドへの信頼を大切にしながら、当社ならではのショッピング体験のさらなる進化に取り組んでまいります。今後も、お客さまにとって魅力的で価値あるコンテンツとサービスの提供を通じて、お好きなデバイスで、お好きな時間にお楽しみいただけるショッピングの喜びをお届けいたします。引き続き、チーム一丸となり、持続的な成長の実現に向けて取り組んでまいります。」
また、暫定的に事業運営を担ってきたグレゴリーは、次のように述べています。
「CEOとしての役割を務める中で、社員一人ひとりが高いプロフェッショナリズムを持ち、QVCジャパンの価値を支えていることを改めて実感いたしました。このたびロイックを迎え、当社は次のステージへと進みます。引き続き、お客さま、パートナーの皆さまとの信頼関係を大切にしながら、新体制のもとでさらなる成長を実現していけることを確信しております。」
QVCジャパンは今後も、新経営体制のもと、お客さまに楽しく、価値あるショッピング体験を継続的に提供できるよう、事業のさらなる発展に努めてまいります。
ロイック・レトレ プロフィール
ロイック・レトレは、ラグジュアリー、ビューティー、消費財、プレミアムリテール分野において25年以上のリーダーシップ経験を有するグローバルエグゼクティブです。日本で20年以上にわたり勤務してきた経験から、日本市場に対する深い理解と日本語での高いコミュニケーション力を兼ね備えています。これまで事業変革や成長戦略の推進、オムニチャネルを通じた顧客体験の進化をリードし、国際市場での事業拡大を実現してきました。ダイソン、ネスプレッソ、DFSなどの著名グローバル企業において要職を歴任しています。
QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。
本就任は、これまでの暫定的な経営体制を経て、今後の持続的成長およびさらなる企業価値向上を見据え、慎重かつ計画的なプロセスを経て決定されました。暫定的に事業運営を担ってまいりました最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニのリーダーシップのもと、QVCジャパンは安定した事業運営を継続し、お客さまおよびパートナー企業の皆さまへの価値提供を堅実に維持してまいりました。このたびの新たな経営体制のもと、これまで築いてきた基盤をさらに発展させ、次なる成長フェーズへと進んでまいります。
「このたび、QVCジャパンの代表取締役 最高経営責任者（CEO）に就任いたしましたことを、大変光栄に思います。これまでに築きあげてきた強固な顧客基盤とブランドへの信頼を大切にしながら、当社ならではのショッピング体験のさらなる進化に取り組んでまいります。今後も、お客さまにとって魅力的で価値あるコンテンツとサービスの提供を通じて、お好きなデバイスで、お好きな時間にお楽しみいただけるショッピングの喜びをお届けいたします。引き続き、チーム一丸となり、持続的な成長の実現に向けて取り組んでまいります。」
また、暫定的に事業運営を担ってきたグレゴリーは、次のように述べています。
「CEOとしての役割を務める中で、社員一人ひとりが高いプロフェッショナリズムを持ち、QVCジャパンの価値を支えていることを改めて実感いたしました。このたびロイックを迎え、当社は次のステージへと進みます。引き続き、お客さま、パートナーの皆さまとの信頼関係を大切にしながら、新体制のもとでさらなる成長を実現していけることを確信しております。」
QVCジャパンは今後も、新経営体制のもと、お客さまに楽しく、価値あるショッピング体験を継続的に提供できるよう、事業のさらなる発展に努めてまいります。
ロイック・レトレ プロフィール
ロイック・レトレは、ラグジュアリー、ビューティー、消費財、プレミアムリテール分野において25年以上のリーダーシップ経験を有するグローバルエグゼクティブです。日本で20年以上にわたり勤務してきた経験から、日本市場に対する深い理解と日本語での高いコミュニケーション力を兼ね備えています。これまで事業変革や成長戦略の推進、オムニチャネルを通じた顧客体験の進化をリードし、国際市場での事業拡大を実現してきました。ダイソン、ネスプレッソ、DFSなどの著名グローバル企業において要職を歴任しています。
QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。