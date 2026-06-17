東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪市）は、味の素株式会社（本社：東京都中央区）とともに、両社の公式コミュニティ「おたのしみCLUBコミュニティ」と「味のもト～ク」による異業種コラボレーション企画「おにほんグランプリ2026」を、6月18日「おにぎりの日」を起点に開始します。 本企画は、おにぎりという日本の食の原点ともいえる身近な存在をテーマに、「いつもの行動を、ちょっと変える」ことで生まれる新しい体験を、コミュニティの投稿やコメントを通じて共有していく参加型の取り組みです。難しいレシピや特別な材料は必要なく、日常の延長で気軽に参加できる企画となっています。

おたのしみCLUBコミュニティ

おたのしみCLUBコミュニティは、東洋アルミエコープロダクツのファンが集い、日々の暮らしや家事について気軽に語り合えるコミュニティです。「こんな使い方してみた」「今日はこんな工夫をした」など、特別なことではない日常の話題を持ち寄りながら、ふらっと立ち寄れる公園のような存在として運営しています。

https://toyoalumi.commmune.com

味のもト～ク

味の素株式会社がまごころを込めて運営する「味のもト～ク」は、「おいしいって楽しい！」をテーマに、食の楽しみをシェアしながら仲間と交流できるコミュニティです。料理が好きな方も、あまり得意でない方も、食べることを楽しみたい方も歓迎しており、「おいしいを楽しみたい」という共通の気持ちを持つ人たちが集まっています。

https://community.park.ajinomoto.co.jp

「おたのしみCLUBコミュニティ」「味のもト～ク」は、相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」で運用されています。

気づきから生まれたコラボレーション企画

東洋アルミエコープロダクツが運営する「おたのしみCLUBコミュニティ」で過去に実施したアンケートでは、「おにぎりの味付け」について約78%が「塩」と回答しました。一方で、「顆粒だし」や「醤油・めんつゆ」など、塩以外の味付けは少数派にとどまる結果となっています。多くの家庭で"当たり前"となっているおにぎりだからこそ、少しの工夫で新しいおいしさや楽しさに出会える余地がある。そんな気づきから生まれたのが、今回のコラボレーション企画です。

https://toyoalumi.commmune.com/view/post/0/2609991

「おにほんグランプリ2026」では、普段の塩むすびやラップ使いはそのままに、味付けに「ほんだし」を取り入れたり、ラップで握ったおにぎりをホイルで包んで持ち運ぶなど、ほんの少しの工夫で生まれる体験を提案します。 東洋アルミエコープロダクツでは、おにぎりはラップで握り、「サンホイル」で包んで持っていくスタイルをおすすめしており、日々の食事をより心地よく楽しむための選択肢のひとつとして提案しています。

「おにぎりの日」から始まる「おにほんグランプリ2026」

企画概要

6月18日「おにぎりの日」に合わせてスタートする企画「おにほんグランプリ2026」では、「ほんだし®」を使ったおにぎりの具材やレシピ等のアイデアを両コミュニティで募集します。コミュニティに寄せられた投稿の中から、反響の大きかったレシピや発想がユニークなものを表彰する企画も8月～9月に予定しています。

■募集期間 6月18日(木)～7月31日(金)まで

勝ち負けを競うコンテストではなく、「実はおすすめ」「やってみたら意外とよかった」といった生活者のリアルな声を集め、コミュニティ内で共有していくことを目的としています。オンライン上で生まれた気づきをリアルな体験へとつなげることで、コミュニティならではの価値創出を目指します。

東洋アルミエコープロダクツは今後も、暮らしに身近な商品だからこそ伝えられる「使って実感できる楽しさ」や「ちょっとした工夫の価値」を、コミュニティを通じて発信してまいります。

会社概要

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/