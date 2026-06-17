iSOFT、インテリジェントドライビングOSをAUTOSAR CAPIグローバルコードベースラインとして提供

上海、2026年6月16日 /PRNewswire/ -- 上海で開催された第17回 AUTOSAR Open Conference（AOC）において、 iSOFT（iSOFT Infrastructure Software Co., Ltd.）は、自社開発のインテリジェントドライビングOSを、AUTOSARのCommon Adaptive Platform Implementation（CAPI）のグローバルコードベースラインとして提供しました。これは、世界のスマートカー産業の進化における重要なマイルストーンとなります。

iSOFTのゼネラルマネージャーであるLiu Hongqian氏は、「これは『標準ファースト』から『コードファースト』へのパラダイムシフトであり、インテリジェント・コネクテッド時代の新たな産業ニーズに応えるものです。オープンソースはコラボレーションを可能にしますが、自動車業界レベルの安全性および性能要件を満たす必要があります。iSOFTはEasyXMenをオープンソース化した最初の企業であり、CAPIはその取り組みをさらに強化するものです。中国企業による初の国際規格基準として、これは中国の知恵が世界へと羽ばたくことを意味しています。CAPIを利用すれば、グローバル企業は単一のコードベースで開発を行うことができ、適応コストを大幅に削減できるのです」と述べました。

AUTOSARの広報担当者Joachim Langenwalter氏は、中国の優位性を、「中国は年間3,000万台の自動車販売台数を誇る世界最大の自動車市場です。他国は中国が開発した技術を注視しています。iSOFTは『チャイナスピード』を活かし、CAPIの基盤を確立しました。これにより、フィードバックサイクルを短縮し、仕様とコードを歩調を合わせて進化させることが可能となりました。AUTOSARは地政学的な境界を越えており、この統一されたコードベースは世界中で活用されることになります」と強調しました。

インフィニオンのソフトウェア製品マーケティング・マネジメント責任者であるPatrick Will氏は、加速する変革について、「オープンソースへの移行が加速しており、自動車業界の考え方も変化しつつあります。iSOFTとインフィニオンは、共通のビジョンを共有しています。ソフトウェア開発プロセスを効率化するためです。当社のDRIVECOREプラットフォームは、iSOFTのミドルウェアとインフィニオンのソフトウェアおよびハードウェア層を統合しており、お客様はライセンスに関する障壁に直面することなく、プロジェクトを迅速に開始することができます。『中国主導の中国のための』開発はますます不可欠になっていますが、それでも国際的な協力は重要です。壁を築くことには何の意味もありません」と述べました。

XPENG MotorsテクニカルセンターのゼネラルマネージャーであるYu Peng氏は、CAPIの価値について「CAPIはOEMメーカーに3つの重要なメリットをもたらします。余分なコストの削減、サプライチェーンのセキュリティ強化、およびエコシステム間の連携の促進です。CAPIは、基盤となるソフトウェアの開発ペースが遅すぎる一方で、上位層では数週間単位でイテレーションが行われるという構造的な課題を解決します。これは、チップメーカー、ソフトウェアベンダー、自動車メーカーが、同じ基盤上で共同開発を行うための『共通の基盤』を提供するものです。中国の大量生産の実践は今や世界基準に反映され、一方で世界基準は中国にとってより有益なものとなっているのです」と説明しました。

300車種以上にわたり2,500万台以上が導入されているiSOFTのOSは、ソフトウェア定義車両（SDV）時代に向けたCAPIのオープンで協調的なフレームワークを通じて、量産実績のあるミドルウェアを世界市場に提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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