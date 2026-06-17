Jo Malone Londonと野菜畑を散策

ロンドン、, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- 英国のフレグランスおよびライフスタイルブランドが、旬の香りをそろえた限定エディション「Veggies」を発表しました。これらの新しい香りは、心を和ませ、彩り豊かで、やわらかな甘さを漂わせ、今まさに摘み取るのにぴったりな熟れ頃です。

Brit Veggies Campaign Video

Velvety Butternut

この先に続く小道は、野菜畑から遊び心たっぷりに摘み取られたビロードのようなバターナッツのように、なめらかです。なめらかなバターナッツ、温かみのあるトンカビーン、パチョリのノートが、ウッディでグルマンな香りを生み出します。

トップ：ジンジャー

ハート：バターナッツ

ベース：パチョリ

Scarlet Beetroot

あたり一面に色彩が広がります。まるで野菜畑でひときわ鮮やかに目を引く、緋色のビートルートのようです。ビートルート、鮮やかなブラックカラント、少量のパチョリのノートが、みずみずしくフルーティーな香りを生み出します。

トップ：ブラックカラント

ハート：ビートルート

ベース：パチョリ

Carrot Blossom

人生は甘美なものです。まるで野菜畑から華やかに摘み集められたニンジンの花のようです。ほのかに甘いニンジン、オレンジフラワー、ホワイトムスクのノートが、爽やかなフローラルの香りを生み出します。

トップ：フェンネル

ハート：ニンジンの花

ベース：パチョリ

「ロンドンのような都市の中心部にいても、人々が自分でニンジンやハーブを育てられること、そして誰もがどこにいても自然とのつながりを持ちたいと思っていることに、私たちは心から魅力を感じました。この[コレクション]は、自家栽培で整えられすぎていないものという発想を取り入れつつ、新鮮な解釈を加えています」――Céline Roux、フレグランス部門グローバル責任者

このコレクションには、バス・ボディケアおよびホーム向けの野菜の香りも含まれており、Tomato Leaf Hand Washのほか、2サイズ展開の特別版Green Tomato Vine CandleとGreen Tomato Vine Diffuserが登場します。この新しいハンドウォッシュは、天然由来のグリセリンとメドウフォーム種子油を配合し、肌を洗浄し、清潔に保つよう処方されています。これらのトマトの香りは、鮮やかでハーブ調のノートにより、屋外の爽やかさを室内にもたらします。

全ラインアップ

Velvety Butternut Cologne 30ml

Scarlet Beetroot Cologne 30ml

Carrot Blossom Cologne 30ml

Veggies Discovery Collection

Tomato Leaf Hand Wash 250ml

Green Tomato Vine Candle - Veggies Edition 300g

Green Tomato Vine Candle - Veggies Edition 75g

Green Tomato Vine Diffuser - Veggies Edition 350ml

Veggiesコレクションは、2026年6月からjomalone.comのオンラインストアおよび店頭で販売されます。

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動画：https://mma.prnasia.com/media2/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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