航空電子システム市場、2035年1,427億9,000万米ドル規模へ｜CAGR7％で次世代航空技術を牽引 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
航空電子システム市場は、2025年の597億5,000万米ドルから2035年には1,427億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7％で成長する見込みです。本市場は、民間・軍用航空の両面で高度な航空機性能の実現と安全性の向上に不可欠な技術群で構成されており、フライトマネジメントシステム（FMS）、統合型航空電子機器スイート、グラスコックピット、航法・通信システム、EO/IRセンサー、気象レーダー、性能モニターなど、多岐にわたる任務機能をカバーしています。航空機の複雑化に伴い、これらの統合システムは飛行の効率化と安全性向上に直接寄与しており、予測期間中の市場成長を力強く支えています。
AIがもたらす影響 航空電子システム市場
人工知能（AI）の導入は、航空電子システム市場に革命的な変化をもたらしています。AIはフライトマネジメントシステムや統合型監視システムにおける自律的判断を可能にし、飛行経路の最適化や燃料消費の効率化を実現しています。さらに、AI搭載の予知保全（Predictive Maintenance）により、LRUやLRMの不具合予測が可能になり、整備コストの低減と運航ダウンタイムの最小化を支援します。また、AIによる高度な脅威検知・衝突回避機能は、民間および軍用航空機の安全性を飛躍的に向上させ、市場におけるAI統合航空電子システムの需要を牽引しています。
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市場を牽引する主要要因
航空電子システム市場を押し上げる最も重要な要素は、高度なフライトマネジメントシステムと航空機用コンピューティングの採用拡大です。プロラインフュージョン機能は、飛行誘導、情報管理、プライマリフライトディスプレイ操作、性能管理を統合し、運航効率と安全性を飛躍的に改善します。さらに、統合型客室電子機器ソリューションや通信・航法・監視システムが組み合わさることで、航空機の運用性能が全体的に最適化されます。パンデミック後の旅客需要回復は、統合システムへの投資増加と次世代航空機の調達拡大を促進しており、これらすべての要因が市場成長を強固に支えています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 軍用航空市場の拡大：米国、中国、インドなど主要国における防衛費増加により、高性能軍用航空機の調達が継続。
● 統合型航空電子機器の導入拡大：FMSやグラスコックピットの採用により、航空機の性能と安全性が再定義。
● 民間航空機の需要回復：パンデミック後の旅客回復に伴い、次世代航空機の納入計画が活発化。
● 無人航空機（UAV）市場の拡大：監視、輸送、軍事用途向けに高度な航空電子システム需要が増加。
● メンテナンス・効率化技術：BITE装置やモジュール化システムにより、航空機整備の負担軽減が進む。
市場の制約要因
一方で、航空電子システム市場の成長を阻む要素として、システムの維持管理コストの高さが挙げられます。最新世代航空機には、多数のLRU/LRMおよび内蔵試験装置（BITE）を備えた複雑なプリント基板アセンブリが含まれており、故障時には予備部品または新品と交換する必要があります。これらの整備プロセスは熟練要員を要し、航空会社にとって運航コストを大幅に押し上げる要因となっています。特に、LRU交換や整備工場での再構築は、費用対効果の観点で航空機運航事業者に負担を強いるため、市場の成長に一定の制約を与えています。
AIがもたらす影響 航空電子システム市場
人工知能（AI）の導入は、航空電子システム市場に革命的な変化をもたらしています。AIはフライトマネジメントシステムや統合型監視システムにおける自律的判断を可能にし、飛行経路の最適化や燃料消費の効率化を実現しています。さらに、AI搭載の予知保全（Predictive Maintenance）により、LRUやLRMの不具合予測が可能になり、整備コストの低減と運航ダウンタイムの最小化を支援します。また、AIによる高度な脅威検知・衝突回避機能は、民間および軍用航空機の安全性を飛躍的に向上させ、市場におけるAI統合航空電子システムの需要を牽引しています。
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市場を牽引する主要要因
航空電子システム市場を押し上げる最も重要な要素は、高度なフライトマネジメントシステムと航空機用コンピューティングの採用拡大です。プロラインフュージョン機能は、飛行誘導、情報管理、プライマリフライトディスプレイ操作、性能管理を統合し、運航効率と安全性を飛躍的に改善します。さらに、統合型客室電子機器ソリューションや通信・航法・監視システムが組み合わさることで、航空機の運用性能が全体的に最適化されます。パンデミック後の旅客需要回復は、統合システムへの投資増加と次世代航空機の調達拡大を促進しており、これらすべての要因が市場成長を強固に支えています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 軍用航空市場の拡大：米国、中国、インドなど主要国における防衛費増加により、高性能軍用航空機の調達が継続。
● 統合型航空電子機器の導入拡大：FMSやグラスコックピットの採用により、航空機の性能と安全性が再定義。
● 民間航空機の需要回復：パンデミック後の旅客回復に伴い、次世代航空機の納入計画が活発化。
● 無人航空機（UAV）市場の拡大：監視、輸送、軍事用途向けに高度な航空電子システム需要が増加。
● メンテナンス・効率化技術：BITE装置やモジュール化システムにより、航空機整備の負担軽減が進む。
市場の制約要因
一方で、航空電子システム市場の成長を阻む要素として、システムの維持管理コストの高さが挙げられます。最新世代航空機には、多数のLRU/LRMおよび内蔵試験装置（BITE）を備えた複雑なプリント基板アセンブリが含まれており、故障時には予備部品または新品と交換する必要があります。これらの整備プロセスは熟練要員を要し、航空会社にとって運航コストを大幅に押し上げる要因となっています。特に、LRU交換や整備工場での再構築は、費用対効果の観点で航空機運航事業者に負担を強いるため、市場の成長に一定の制約を与えています。