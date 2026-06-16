インタラクティブエンターテインメントテクノロジーブランドのLovenseは、日本の若年層における親密さの形の変化と、バーチャルな存在への感情消費の拡大に関する調査・分析レポートを公開しました。二次元キャラクター、VTuber、AIなど「実在しない存在」との関係性が若者の日常に定着しつつある現状と、その背景にある社会的課題を明らかにしています。





テクノロジーは新たな親密さの形を生み出した





■ 調査・分析の背景

日本では現在、VTuber・二次元キャラクター・AIチャットボットなど「バーチャルな存在」に感情を寄せる人が増加しています。かつて一部の趣味とされていたこれらの文化は、現代の若者にとって日常の中にある「親密さの一形態」として定着しつつあります。

Lovenseは、こうした社会変化を背景に、若年層の親密さの志向とバーチャル感情消費の実態について調査・分析を実施し、インタラクティブエンターテインメント領域における新たなニーズを考察しました。









■ 主な調査・分析結果

1.若者の「交際離れ」が数字で明らかに

国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」(2021年実施、2023年報告書公表)によると、18～34歳の未婚者で異性と交際している割合は男性21.1％、女性27.8％にとどまっています。

さらに注目すべき点として、未婚者の約3人に1人が「交際相手を欲しいと思わない」と回答しており、これは出会いの機会不足にとどまらず、交際そのものを積極的に選ばない人が増えていることを示しています。





2.バーチャルな存在への感情消費市場が急成長

矢野経済研究所が2026年1月に発表した「オタク」市場調査では、2024年度の主要17分野のうち15分野が成長。なかでもVTuber市場は2024年度に1,050億円規模に達し、2025年度には1,260億円への拡大が予測されています。

推し活・投げ銭・バーチャル恋愛アプリなど、スクリーンの中の存在を対象とした感情消費の生態系は、すでに日本の若者文化に深く根付いています。





3.AIキャラクターとの「関係性」が社会的議論を呼ぶ

2025年11月には、東京都在住の32歳女性がAIキャラクターと「結婚式」を挙げた事例がTBS NEWS DIG / RSK山陽放送で報じられ、AIとの関係性や親密さのあり方について広く議論を呼びました。バーチャルな存在が「精神的な支え」として機能し始めている実態が、社会的にも認識されつつあります。





4.バーチャル体験における「身体感覚の欠落」という課題

バーチャルな存在は精神的な親密さを提供できる一方、物理的な接触がないという根本的な制約があります。ヒアリング調査では、こうした「精神的には近いが、物理的には隔てられている」状態に対する不満や物足りなさを感じているユーザーの声が多く見られました。

この課題は、近年「ハプティックシンク(触覚同期)技術」への注目度が高まる背景の一つとなっています。コンテンツの動きや感情変化にあわせて物理的なフィードバックを返す技術であり、インタラクティブエンターテインメント領域での応用が進んでいます。





日本の若者の恋愛嗜好とVTuber市場の成長





■ Lovenseの取り組み

Lovenseは、バーチャル体験と身体感覚をつなぐインタラクティブエコシステムの構築に取り組んでいます。主な領域は以下のとおりです。





・ ゲームコンテンツ連動：約50本の対応タイトルにおいて、ゲーム内イベントやキャラクターの動きとリアルタイムで同期するインタラクション体験を提供





・ 映像・VRコンテンツ連動：コンテンツのテンポや場面の変化に応じたフィードバックにより、視聴者が映像体験に能動的に参加できる環境を実現





・ ライブ配信・クリエイターエコノミー支援：配信者がチップやコメントに応じたインタラクションルールを設定できるツール(Lovense Cam Extension)を提供し、視聴者と配信者の双方向コミュニケーションを促進









■ ユーザー事例

東京都在住・25歳(仮名：佐藤健太さん)は、推しているVTuberの配信を毎日視聴。これまでのスパチャ(投げ銭)総額は30万円を超えます。

「画面の向こうから『おかえり』と言ってくれるだけで、その日の疲れが少し軽くなるんです。精神的な支えになっています」









■ 社会的背景とLovenseの展望

メタバースや全身型触覚スーツの普及を待たずとも、すでに存在するゲーム・映像・VR・ライブ配信というコンテンツ環境の中で、バーチャル体験に身体感覚を参加させることは技術的に可能な段階に来ています。Lovenseは、人々の感情がバーチャルな世界へ向かっているという社会変化を踏まえ、インタラクティブエンターテインメント体験のさらなる進化に貢献してまいります。









■ 会社概要

社名 ： Lovense

事業内容 ： インタラクティブエンターテインメントテクノロジーの開発・提供

主要サービス： Lovense Remote App、Lovense Cam Extension

URL ： https://www.lovense.com/p/2QmGuL