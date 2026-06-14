シンガーソングライター・竹内アンナが、Digital Concept E.P「MIXTAPE」をリリースすることを発表した。 本作は、竹内が令和8年8月8日にデビュー8周年を迎えることを記念したアニバーサリー作品。 未発表曲3曲、昨年リリースされた楽曲3曲、本作のために新たに書き下ろされた2曲の計8曲が収録される。 タイトルの「MIXTAPE」には、時代を超えたアーカイブとしての意味合いが込められており、これまでの軌跡を辿るファンはもちろん、初めて彼女の音楽に触れるリスナーも幅広く楽しめる1作となっている。 また、本作を携えた東名阪バンドツアー『RELEASE TOUR -MIXTAPE-』の開催も決定した。フルバンド編成で「MIXTAPE」の世界観をよりダイナミックに表現する。 デビュー以来、独自のスタイルを確立しながら進化を続ける竹内アンナ。“8”が重なるメモリアルなタイミングでのリリースとツアーに、ファンの注目が集まりそうだ。

＜NEW RELEASE＞

Digital Concept E.P「MIXTAPE」 （ヨミ：ミックステープ）リリース 新曲含む8曲入り

＜LIVE＞

・『RELEASE TOUR -MIXTAPE-』（ヨミ：リリースツアー ミックステープ） 10月31日(土) 愛知・ElectricLadyLand 11月1日(日) 大阪・Banana Hall 11月3日(火) 東京・Spotify O-WEST Vo/Gt：竹内アンナ Gt/Cho：谷川正憲(UNCHAIN) Dr：守真人 Ba：ナガイケジョー(SCOOBIE DO) Key：和久井沙良 ＞TICKET 前売5,700円(税込) ※D代別途 FC先行受付：6/14(日) 18:00～6/28(日) 23:59

https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna

・『中津川 WILD WOOD 2026』 9月20日(日) 中津川公園内特設ステージ

https://nakatsugawawildwood.com/2026/

＜PROFILE＞

ポップミュージックを基盤にしつつ、その世代や生い立ちからジャンルに捉われない解釈、卓越されたギタープレイで熱心な音楽ファンから、また同世代のアイコンとしても注目されているシンガー・ソングライター。 自身の音楽活動以外にもKinKi Kids(現：DOMOTO)、坂本真綾、Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、伊藤美来、竹内朱莉などへの楽曲提供のほか、国内外のアーティストとのコレボレーションも多い。 重要文化財などでの弾き語りツアーから、フロアを沸かすDJとのユニットスタイル、エレキギターもかき鳴らす3ピースや5ピース、ジャズバンドとのコラボなど多種多彩なライブスタイルも話題になっている。

＜INFORMATION＞

https://takeuchianna.com https://www.youtube.com/@annasingguitar https://x.com/annasingguitar https://www.instagram.com/annasingguitar https://www.tiktok.com/@anna.takeuchi TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@anna.takeuchi

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