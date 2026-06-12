サウスコ・ジャパン「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」 に出展 内装用金物をデモンストレーション展示
[大阪] 2026年6月12日 - 技術力に根差した金物部品・アクセスソリューションで世界をリードするサウスコは、6月17日（水） ～ 6月19日（金）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展します。
自動運転が普及する中、快適、静かで使いやすく楽しい車内空間設計に対するニーズに応える、当社が設計・製造した自動車内装向けの金物・アクセスハードウェアを展示いたします。
※ サウスコ・ジャパン ブース番号 285
サウスコは、世界の自動車産業で性能を認められたトルクヒンジ技術を搭載した内装用金物製品・ソリューションを展示ならびにデモンストレーション展示いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352296/images/bodyimage1】
主な出展製品：
● 折りたたみテーブル - 堅牢かつ優れた操作性で使いやすい設計。トルクヒンジにより任意の位置で角度を保持
● 可変式ヘッドレスト - ウイングは任意の角度調整が可能。手動および電動による昇降機能、電動式はすぐれた静音性
● コンソールボックス用トルクヒンジ - 重いフタやカバーを少ない力で楽に操作。優れた耐久性で、トルク調整不要で長期間性能を維持。豊富なサイズ及びトルクバリエーション。
その他、グローブボックス用電動ラッチ、後部座席用テーブル、モニタマウント電動ユニット、コートフックなど、快適な車内を可能にする製品・ソリューションを展示します。
サウスコ・ジャパンブースへのお越しをお待ちしております。面談のご予約やご質問は、info@southco.com までお問い合わせください。
# # #
サウスコについて
サウスコ（Southco, Inc.）は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" （出会いの感動が続く製品づくり）をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。80年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。
www.southco.com （サウスコ・ジャパン ウェブサイト https://southco.com/ja_jp_int/ ）
配信元企業：サウスコ・ジャパン株式会社
自動運転が普及する中、快適、静かで使いやすく楽しい車内空間設計に対するニーズに応える、当社が設計・製造した自動車内装向けの金物・アクセスハードウェアを展示いたします。
※ サウスコ・ジャパン ブース番号 285
サウスコは、世界の自動車産業で性能を認められたトルクヒンジ技術を搭載した内装用金物製品・ソリューションを展示ならびにデモンストレーション展示いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352296/images/bodyimage1】
主な出展製品：
● 折りたたみテーブル - 堅牢かつ優れた操作性で使いやすい設計。トルクヒンジにより任意の位置で角度を保持
● 可変式ヘッドレスト - ウイングは任意の角度調整が可能。手動および電動による昇降機能、電動式はすぐれた静音性
● コンソールボックス用トルクヒンジ - 重いフタやカバーを少ない力で楽に操作。優れた耐久性で、トルク調整不要で長期間性能を維持。豊富なサイズ及びトルクバリエーション。
その他、グローブボックス用電動ラッチ、後部座席用テーブル、モニタマウント電動ユニット、コートフックなど、快適な車内を可能にする製品・ソリューションを展示します。
サウスコ・ジャパンブースへのお越しをお待ちしております。面談のご予約やご質問は、info@southco.com までお問い合わせください。
# # #
サウスコについて
サウスコ（Southco, Inc.）は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" （出会いの感動が続く製品づくり）をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。80年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。
www.southco.com （サウスコ・ジャパン ウェブサイト https://southco.com/ja_jp_int/ ）
配信元企業：サウスコ・ジャパン株式会社
プレスリリース詳細へ