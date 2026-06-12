今日も仕事が終わらない『忙しいのに余裕がある人だけが知っている 絶対に「終わらせる」時間術』著者佐藤彰太が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352299/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月２７日に『忙しいのに余裕がある人だけが知っている 絶対に「終わらせる」時間術』著者佐藤彰太が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『忙しいのに余裕がある人だけが知っている 絶対に「終わらせる」時間術』著者佐藤彰太
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4ooJHwA
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4ooQQg9
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408600
「あぁ、今日も仕事が終わらない」
ーーそんな毎日が続いていないだろうか。
山積みの仕事が一向に片付かず、時間だけが過ぎていく。
もし、その原因が「時間の使い方」にあるとしたらどうだろう。
たとえば「計画」が曖昧では、どれだけ時間を費やしても仕事は終わらないし
計画通りに「着手」ができなくても、仕事は終わらない。
あるいは、途中で集中力が切れていたら、永遠に「完遂」しない。
「計画／着手／完遂」のどこに問題があるのか、
それを見極めれば、打つべき手は見えてくる。
ーーさあ、一緒に仕事を終わらせよう！
◆やる気も科学も不要、「時間を生みだす」時間術！
・成功者のスケジュール帳は「余白だらけ」だった
・忙しさの正体は「無計画」
・計画とは「しないこと」を選ぶこと
・その「環境刺激」が着手を妨げる
・時間管理とは「自分との対話」 …他
■目次
●第１章 なぜ、あなたの仕事は「終わらない」のか
・とにかく「手帳の余白」が怖かった
・時間の使い方を変えるために起こした「２つの改革」
ほか
●第２章 ＳＴＥＰ１「計画不全」を解消する
目標／タスク／優先順位の曖昧を突破する９つの神技
・「目標が曖昧」を突破する技
・「タスクが曖昧」を突破する技
・「優先順位が曖昧」を突破する技
●第３章 ＳＴＥＰ２「着手不全」を解消する
方向性／先延ばし／情報過多の迷いを晴らす９つのスゴ技
・「方向性の迷い」を晴らす技
・「先延ばしによる迷い」を晴らす技
・「情報過多からの迷い」を晴らす技
●第４章 ＳＴＥＰ３「完遂不全」を解消する
即時快楽／回避／環境の誘惑を断ち切る９つの妙技
・「即時快楽の誘惑」を断ち切る技
・「回避の誘惑」を断ち切る技
・「環境の誘惑」を断ち切る技
●第５章 新しい人生は「何かを終わらせる」ことで始まる
・ある患者さんが、亡くなる前に教えてくれた５つのこと
・テレビを捨てたら人生が大きく動きだした！
・人生設計に必要な「願望・目標・理想」の描き方
・迷いを打ち消す最強の武器は「自己納得感」
■著者 佐藤彰太（サトウショウタ）
実行管理コンサルタント。
１９９１年、北海道旭川市出身。
高校卒業後、海上自衛隊に勤務。
徹底した時間管理と厳しい規律の洗礼を受け、「先を読んで行動する力」を身につける。
その後、衛生兵（准看護師）として自衛隊横須賀病院勤務を経て、
２０１３年研修商材を販売するフルコミッションセールスマンとして独立。
３カ月間成約ゼロ、無収入が続くなか、忙しいのに余裕がある人の行動を徹底的に研究し、
最短ルートで成果を出す方法を追求。
その頃から徐々に成約件数が増え始め、トップセールスに登りつめる。
２０１７年株式会社シャイニングステージを設立
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『忙しいのに余裕がある人だけが知っている 絶対に「終わらせる」時間術』著者佐藤彰太
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4ooJHwA
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月２７日に『忙しいのに余裕がある人だけが知っている 絶対に「終わらせる」時間術』著者佐藤彰太が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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「あぁ、今日も仕事が終わらない」
ーーそんな毎日が続いていないだろうか。
山積みの仕事が一向に片付かず、時間だけが過ぎていく。
もし、その原因が「時間の使い方」にあるとしたらどうだろう。
たとえば「計画」が曖昧では、どれだけ時間を費やしても仕事は終わらないし
計画通りに「着手」ができなくても、仕事は終わらない。
あるいは、途中で集中力が切れていたら、永遠に「完遂」しない。
「計画／着手／完遂」のどこに問題があるのか、
それを見極めれば、打つべき手は見えてくる。
ーーさあ、一緒に仕事を終わらせよう！
◆やる気も科学も不要、「時間を生みだす」時間術！
・成功者のスケジュール帳は「余白だらけ」だった
・忙しさの正体は「無計画」
・計画とは「しないこと」を選ぶこと
・その「環境刺激」が着手を妨げる
・時間管理とは「自分との対話」 …他
■目次
●第１章 なぜ、あなたの仕事は「終わらない」のか
・とにかく「手帳の余白」が怖かった
・時間の使い方を変えるために起こした「２つの改革」
ほか
●第２章 ＳＴＥＰ１「計画不全」を解消する
目標／タスク／優先順位の曖昧を突破する９つの神技
・「目標が曖昧」を突破する技
・「タスクが曖昧」を突破する技
・「優先順位が曖昧」を突破する技
●第３章 ＳＴＥＰ２「着手不全」を解消する
方向性／先延ばし／情報過多の迷いを晴らす９つのスゴ技
・「方向性の迷い」を晴らす技
・「先延ばしによる迷い」を晴らす技
・「情報過多からの迷い」を晴らす技
●第４章 ＳＴＥＰ３「完遂不全」を解消する
即時快楽／回避／環境の誘惑を断ち切る９つの妙技
・「即時快楽の誘惑」を断ち切る技
・「回避の誘惑」を断ち切る技
・「環境の誘惑」を断ち切る技
●第５章 新しい人生は「何かを終わらせる」ことで始まる
・ある患者さんが、亡くなる前に教えてくれた５つのこと
・テレビを捨てたら人生が大きく動きだした！
・人生設計に必要な「願望・目標・理想」の描き方
・迷いを打ち消す最強の武器は「自己納得感」
■著者 佐藤彰太（サトウショウタ）
実行管理コンサルタント。
１９９１年、北海道旭川市出身。
高校卒業後、海上自衛隊に勤務。
徹底した時間管理と厳しい規律の洗礼を受け、「先を読んで行動する力」を身につける。
その後、衛生兵（准看護師）として自衛隊横須賀病院勤務を経て、
２０１３年研修商材を販売するフルコミッションセールスマンとして独立。
３カ月間成約ゼロ、無収入が続くなか、忙しいのに余裕がある人の行動を徹底的に研究し、
最短ルートで成果を出す方法を追求。
その頃から徐々に成約件数が増え始め、トップセールスに登りつめる。
２０１７年株式会社シャイニングステージを設立
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『忙しいのに余裕がある人だけが知っている 絶対に「終わらせる」時間術』著者佐藤彰太
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