米Netflixが問題定義し、世界で注目される「優秀だが有害な人材」。その原因と解決策――新刊書籍『ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち』（著者：沢渡あまね／伊達洋駆）6月25日（木）発売

米Netflixが問題定義し、世界で注目される「優秀だが有害な人材」。その原因と解決策――新刊書籍『ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち』（著者：沢渡あまね／伊達洋駆）6月25日（木）発売