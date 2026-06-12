米Netflixが問題定義し、世界で注目される「優秀だが有害な人材」。その原因と解決策――新刊書籍『ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち』（著者：沢渡あまね／伊達洋駆）6月25日（木）発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352269/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち』（著者：沢渡 あまね／伊達 洋駆）を6月25日（木）に発売いたします。
■『ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち』
・アマゾン：https://amzn.to/49Q2evO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410300
■内容紹介
「一人の天才がもたらすプラスよりも、
その天才が周囲の意欲を削ぐことによるマイナスの方が大きい」
大手動画配信サービス会社Netflixは、
高い成果を上げる（＝Brilliant）が、
周囲に悪影響を及ぼす（＝Jerk）人材
「ブリリアント・ジャーク」に“居場所はない”と明言した。
「ハラスメント」「心理的安全性」がそうであったように、
名前がつき、構造が見えるようになることで事態は解決へと向かい始める。
「ブリリアント・ジャーク」は今まさに、その時を迎えている。
◆ 誰しもに存在しうる闇の三特性（ダークトライアド）
◆「仕事を人質にとる」というカード
◆ 個性という免罪符が招いたマネジメント放棄
◆ 優秀な人が「闇堕ち」する土壌の共通点
……etc.
組織を静かに破壊する“一見優秀”な問題人材をどうするか？
なぜこの問題は長年「放置」されてきたのか。
彼らを「排除」したとて問題は終わらない。
汚染された組織のシステムに「適応」していく静かなチームの崩壊。
「名もなき違和感」として見過ごされてきた問題の正体を暴き、組織を守るための必読書。
■商品情報
書名：ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち
著者：沢渡 あまね
著者：伊達 洋駆
定価：2,090円
ISBNコード：978-4-8379-4103-3
発売日：2026年6月25日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/49Q2evO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410300
■著者紹介
著者：沢渡あまね（さわたり・あまね）
作家／企業顧問（組織開発＆ワークスタイル変革）。あまねキャリア株式会社代表／一般社団法人ダム際ワーキング協会代表。プロティアン・キャリア協会認定アンバサダー。磐田市“学び×共創”アンバサダー。「越境学習の聖地・浜松」「あいしずHR」「読書ワーケーション」主宰。
大手自動車会社、NTTデータなどを経て現職。500以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。
主な著書に、『脱！仕事ごっこ』『いつもそつなく仕事をこなすあの人が絶対にムダを生まないために徹底している任され型』（以上、三笠書房）、『組織の体質を現場から変える100の方法』『チームプレーの天才』（以上、ダイヤモンド社）、『職場の問題地図』『EXジャーニー』（以上、技術評論社）、『「推される部署」になろう』（インプレス）、『なぜ、日本の職場は世界一ギスギスしているのか』（SBクリエイティブ）など多数。
著者：伊達洋駆(だて・ようく)
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士（経営学）。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。近著に『世界の研究者はマネジメントをどう分析しているのか』（労務行政）、『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』（すばる舎）、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』（共著；日本能率協会マネジメントセンター）などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 客員研究員を兼務。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち』（著者：沢渡 あまね／伊達 洋駆）を6月25日（木）に発売いたします。
■『ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち』
・アマゾン：https://amzn.to/49Q2evO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410300
「一人の天才がもたらすプラスよりも、
その天才が周囲の意欲を削ぐことによるマイナスの方が大きい」
大手動画配信サービス会社Netflixは、
高い成果を上げる（＝Brilliant）が、
周囲に悪影響を及ぼす（＝Jerk）人材
「ブリリアント・ジャーク」に“居場所はない”と明言した。
「ハラスメント」「心理的安全性」がそうであったように、
名前がつき、構造が見えるようになることで事態は解決へと向かい始める。
「ブリリアント・ジャーク」は今まさに、その時を迎えている。
◆ 誰しもに存在しうる闇の三特性（ダークトライアド）
◆「仕事を人質にとる」というカード
◆ 個性という免罪符が招いたマネジメント放棄
◆ 優秀な人が「闇堕ち」する土壌の共通点
……etc.
組織を静かに破壊する“一見優秀”な問題人材をどうするか？
なぜこの問題は長年「放置」されてきたのか。
彼らを「排除」したとて問題は終わらない。
汚染された組織のシステムに「適応」していく静かなチームの崩壊。
「名もなき違和感」として見過ごされてきた問題の正体を暴き、組織を守るための必読書。
■商品情報
書名：ブリリアント・ジャーク 静かにチームを壊す人たち
著者：沢渡 あまね
著者：伊達 洋駆
定価：2,090円
ISBNコード：978-4-8379-4103-3
発売日：2026年6月25日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/49Q2evO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410300
■著者紹介
著者：沢渡あまね（さわたり・あまね）
作家／企業顧問（組織開発＆ワークスタイル変革）。あまねキャリア株式会社代表／一般社団法人ダム際ワーキング協会代表。プロティアン・キャリア協会認定アンバサダー。磐田市“学び×共創”アンバサダー。「越境学習の聖地・浜松」「あいしずHR」「読書ワーケーション」主宰。
大手自動車会社、NTTデータなどを経て現職。500以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。
主な著書に、『脱！仕事ごっこ』『いつもそつなく仕事をこなすあの人が絶対にムダを生まないために徹底している任され型』（以上、三笠書房）、『組織の体質を現場から変える100の方法』『チームプレーの天才』（以上、ダイヤモンド社）、『職場の問題地図』『EXジャーニー』（以上、技術評論社）、『「推される部署」になろう』（インプレス）、『なぜ、日本の職場は世界一ギスギスしているのか』（SBクリエイティブ）など多数。
著者：伊達洋駆(だて・ようく)
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士（経営学）。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。近著に『世界の研究者はマネジメントをどう分析しているのか』（労務行政）、『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』（すばる舎）、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』（共著；日本能率協会マネジメントセンター）などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 客員研究員を兼務。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ