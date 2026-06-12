株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、屋根工事・板金・防水・外装リフォーム会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「屋根業界M&A総合センター」を開設しました。

対象は、屋根工事会社、瓦工事会社、建築板金会社、防水工事会社、雨樋工事会社、外装リフォーム会社、太陽光施工会社など、屋根関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

屋根業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://yane-ma-center.jp/

■開設の背景

屋根業界では、後継者不在、職人の高齢化、元請との関係維持、施工保証、雨漏り再対応、建設業許可や資格者の承継など、事業承継に関する課題が多様化しています。

屋根会社の価値は、決算書だけでは十分に伝わりません。施工品質、職人体制、協力会社網、元請との関係、保証対応履歴、地域評判まで資料化することで、承継後の安心材料になります。

屋根業界M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、屋根業界ならではの譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

屋根業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。税務・法務・登記・許認可変更・外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■屋根工事会社のM&Aで整理すべき論点

屋根会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「職人、元請関係、施工保証、地域評判をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・瓦、板金、防水、外装リフォーム、雨漏り対応、カバー工法、葺き替え、太陽光施工

・自社職人、専属外注、協力会社、繁忙期対応力、資格者の状況

・施工保証、雨漏り再対応、クレーム履歴、保険加入状況

・建設業許可、屋根工事業、板金工事業、防水工事業、有資格者、安全書類

・元請、管理会社、工務店、不動産会社、地域顧客との関係

・借入、経営者保証、設備、車両、工具、資材置場

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：屋根業界M&A総合センター

URL：https://yane-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：屋根工事、瓦、建築板金、防水、雨樋、外装リフォーム、太陽光施工関連会社など

特徴：屋根業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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