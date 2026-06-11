全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）のジュエリーブランドケイウノは、法人を対象にジュエリーおよび時計の製造受託事業を行っています。この度、株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）による「新幹線 純金ミニフィギュア」の企画段階から、OEMメーカーとして協力いたしました。本新作は、2025年12月に発売した0系・100系モデルに続くシリーズ第２弾として展開するものです。熟練のジュエリー職人が、オーダーメイドで培った技術力を活かし１点１点製作いたします。 2026年6月15日(月)よりJR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」にて、期間限定で受注販売いたします。（https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/）

◼︎東海道新幹線の高速化時代の幕開けを象徴する存在 300系・500系

300系は1992年、「のぞみ」の運転開始とともに登場し、東海道新幹線の高速化時代の幕開けを象徴する存在となりました。一方、500系は流線形の先頭形状が印象的な車両として1997年に登場し、国内営業運転最高速度300km/hを実現するなど、新幹線のさらなる可能性を切り拓きました。 ケイウノは、これまでもJR東海公認の「東海道新幹線メモリアルリング」や東海道新幹線60周年の記念アイテムなどの企画においてOEMメーカーとして協力。職人の技術により、鉄道ファンが楽しめるアイテムを企画・製作しています。

■商品1 『新幹線300系 純金ミニフィギュア』

＜商品名＞ 新幹線300系 純金ミニフィギュア ＜販売価格＞ 税込242,000円 ＜数量＞ 100個 ※受注受付期間中の受注上限数です。 なお、本商品は数量限定商品ではなく、受注受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります。 ＜セット内容＞ 商品本体、専用収納ケース ＜本体仕様＞ ・商品の素材：K24（純金）、マット加工 ・サイズ：縦約18.3mm・横約15.1mm・厚み約9.8mm ・重量：約３g ※ミニフィギュアの中は空洞です。また、本体背面に微細な穴が開いております。 ・生産：日本 ＜収納ケースの仕様＞ ・ケース本体素材：アクリル、木製、マグネット ・化粧箱素材：紙 ・サイズ：縦約55mm・横約55mm・厚み約25mm（アクリル込み） ・生産：日本

＜商品紹介＞

1992年、「のぞみ」の運転開始とともに登場した300系新幹線は、それまでの新幹線のイメージを大きく変えた存在でした。白い車体にシャープなフォルム、そして東京と新大阪を最速で結ぶという新たな時代の象徴――。“速さ”が憧れであり、未来そのものだった時代、多くの人々の期待を乗せて東海道を駆け抜けました。 駅の発車標に初めて表示された「のぞみ」の文字。ホームへ滑り込んできた300系を見上げた時の高揚感。あの頃、新幹線は“未来へ向かう乗り物”として、特別な輝きを放っていました。 本商品では、そんな300系の特徴的な車体フォルムを、超ミニサイズでできる限り精緻に再現。貴金属の造形に精通した熟練のジュエリー職人が「高速化時代の幕開けを象徴した名車の存在感を表現したい」という熱い想いを込めて何度も修正を重ねこだわり抜いて超ミニサイズの立体ミニフィギュアとして再現しました。 素材には純金（K24）を採用。小さなサイズの中に、時代を駆け抜けた名車の記憶と輝きを閉じ込め、純金ならではの重厚な質感で表現しました。 “のぞみ”が切り拓いた新しい時代の記憶と、あの頃に抱いた“速度への憧れ”を、色あせることのない純金の輝きとともに永くお楽しみいただける特別なコレクションです。

■商品２ 『新幹線500系 純金ミニフィギュア』

＜商品名＞ 新幹線500系 純金ミニフィギュア ＜販売価格＞ 税込242,000円 ＜数量＞ 100個 ※受注受付期間中の受注上限数です。 なお、本商品は数量限定商品ではなく、受注受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります。 ＜セット内容＞ 商品本体、専用収納ケース ＜本体仕様＞ ・商品の素材：K24（純金）、マット加工 ・サイズ：縦約16.7mm・横約15.0mm・厚み約10.6mm ・重量：約３g ※ミニフィギュアの中は空洞です。また、本体背面に微細な穴が開いております。 ・生産：日本 ＜収納ケースの仕様＞ ・ケース本体素材：アクリル、木製、マグネット ・化粧箱素材：紙 ・サイズ：縦約55mm・横約55mm・厚み約25mm（アクリル込み） ・生産：日本

＜商品紹介＞

1997年に登場した500系新幹線は、国内営業運転最高速度300km/hを実現し、“速さ”への憧れをそのまま形にしたような車両でした。鋭く伸びる先頭形状、未来を先取りしたようなデザイン、そして風を切り裂くように駆け抜ける姿――。東海道・山陽新幹線の中でもひときわ鮮烈な存在感を放ち、多くの人々の記憶に深く刻まれています。 そして今、引退の時が近づきつつあります。あの姿を駅で見上げた記憶も、通過する瞬間に胸が高鳴った感覚も、少しずつ“思い出”になろうとしています。 本商品では、そんな500系の特徴的な車体フォルムを、超ミニサイズでできる限り精緻に再現。熟練のジュエリー職人が「未来へ向かって駆け抜けた名車の力強さと美しさを表現したい」という熱い想いを込めて、さまざまな資料を基にデザインしました。素材には純金（K24）を採用。超ミニサイズながら、純金特有の重厚な質感と美しい輝きが、名車の持つ風格と存在感を際立たせる特別な仕上がりとなっています。 時代を超えてなお色あせない“速度への憧れ”と、あの頃に抱いた未来へのときめきを、純金の輝きとともに永くお楽しみいただける特別なコレクションです。

■商品３『新幹線 純金ミニフィギュア ディスプレイケース』

＜商品名＞ 新幹線 純金ミニフィギュア ディスプレイケース ＜販売価格＞ 税込36,960円 ＜数量＞ 40個 ※受注受付期間中の受注上限数です。 なお、本商品は数量限定商品ではなく、受注受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります。 ＜セット内容＞ ディスプレイケース本体、額立て ※本商品に純金ミニフィギュアは付属しません。 ＜本体仕様＞ ・商品の素材：アクリル、木製 ・化粧箱の材質：紙 ・サイズ：縦約345mm・横約540mm・厚み約50mm ・生産：日本 ＜備考＞ 今後予定している「新幹線 純金ミニフィギュア」の受注受付期間のたび、本商品の受注受付を予定しております。なお、製造費の高騰等により販売価格が大きく変動（大幅な上昇を含む）する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ＜注意事項＞ 地金相場や情勢の変化、製造費の高騰等のやむを得ない事情により、今後の販売を予告しております「新幹線 純金ミニフィギュア」の販売を中止させていただく場合がございます。この点につき、ご了承の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。

＜商品紹介＞

全８種類の「新幹線 純金ミニフィギュア」を美しく収納できる本企画のためだけに設計された特別仕様のディスプレイケースです。各新幹線の先頭車両のサイドビューを描いた線画と、特徴的な車体側面のラインをあしらい、コレクションの魅力を引き立てます。手に取るたび、歴代新幹線が駆け抜けた時代の記憶や、ミニフィギュアの輝きを存分に楽しめる逸品です。

■【予告】今後登場予定の「新幹線 純金ミニフィギュア」

＜第３弾＞ 注文受付予定時期：2026年12月頃

＜第４弾＞ 注文受付予定時期：2027年６月頃

＜今後登場予定の商品に関する注意事項＞ ※販売価格は現時点では未定です。 ※受注受付時期や対象商品は変更となる場合があります。 ※本シリーズは第4弾までの展開を予定しておりますが、生産・販売状況により終了、または販売を中止させていただく場合がございます。 ※地金相場や情勢の変化、製造費の高騰等により販売価格が大きく変動（大幅な上昇を含む）することや、受注数量や商品の仕様・内容等が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■販売詳細

＜受注受付期間＞ 2026年6月15日（月）10：00～2026年7月21日（火）23：59 ※受注上限数に到達しだい受付を終了いたします。 ※受注受付期間の延長や受注上限数の追加、または別に設定して追加販売を行う場合があります。 ＜販売箇所＞ JR東海リテイリング・プラスが運営する以下の公式オンラインショップ 「PLUSTA ONLINE STORE」JR東海MARKET店（ https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ ） ＜決済方法＞ クレジットカード決済のみ ＜発送時期＞ 受注受付期間終了後に生産を開始いたします。発送は2027年２月中旬頃を予定しております。 ※原材料等の調達や製造上の都合により発送時期は変更となる場合があります。 ＜その他＞ ・１注文にあたり１個までとさせていただきます。また、他商品との同時購入はできません。 ・ギフト包装等のご希望はお受けできません。 ・数量は受注上限数です。受注状況によっては生産数が記載された数量に満たない場合があります。

＜注意事項＞

画像はイメージです。（商品画像は3DCGを用いたイメ―ジです。実際とは異なる場合があります） そのほかの注意事項について、販売サイトをご確認ください。 販売サイト：JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 （ https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ ）

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

・オフィシャルサイト（オンラインショッピング）：https://www.k-uno.co.jp/onlinestore/ ・公式SNSアカウント 【Instagram】https://www.instagram.com/k.uno_official 【X(旧Twitter)】https://x.com/kuno_pr 【LINE】https://page.line.me/k-uno 【Facebook】https://www.facebook.com/KunoOfficial/ 「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。「選んで買う」から「自分に合わせて作る」時代へ――。ケイウノは新しい文化を創る挑戦を続けています。 会社 ：株式会社ケイ・ウノ 名証ネクスト 証券コード259A 本社所在地 ：愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9 TEL：052-763-6159 FAX：052-763-6169 オフィス ：新宿区新宿2丁目15-22 Landwork新宿ビル 4F TEL：03-5315-0821 FAX：03-5315-0845 代表取締役CEO：青木興一 資本金 ：5,504万円 設立日 ：1991年3月29日（創業1981年） 従業員 ：578名（2025年９月末現在） ショップ ：北海道・東北2、関東14、東海・北陸8、関西4、中国・四国2、九州・沖縄2、台湾4 事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理