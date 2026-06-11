世界のソリッドステートトランス（SST）市場規模、2026年294百万米ドルから2032年1959百万米ドルへ拡大
ソリッドステートトランス（SST）とは
ソリッドステートトランス（SST）は、高周波コンバータ、高周波絶縁変圧器、半導体スイッチ、デジタル制御システムを組み合わせた先進型パワーエレクトロニクス装置である。従来の鉄心変圧器とは異なり、単なる昇圧・降圧機能だけでなく、電力品質改善やリアルタイム電圧制御にも対応可能である。
現在の市場では、Single-stage SSTとMulti-stage SSTの2方式が主流となっている。特にMulti-stage SSTは、スマートグリッドや中電圧DC配電システム向けで導入が拡大している。近年はSiC（炭化ケイ素）半導体の性能向上により、ソリッドステートトランス（SST）の電力密度と変換効率が大幅に改善されており、最新試験機では98％近い変換効率も報告されている。
2025年時点で世界全体の生産能力は約150MW、年間販売量は131MW規模に達している。平均販売価格は約778米ドル/kWであり、粗利益率は約38％と高水準を維持している点も市場参入を後押ししている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352072/images/bodyimage2】
図. ソリッドステートトランス（SST）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ソリッドステートトランス（SST）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ソリッドステートトランス（SST）の世界市場は、2025年に102百万米ドルと推定され、2026年には294百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）37.2%で推移し、2032年には1959百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ソリッドステートトランス（SST）市場の成長背景
ソリッドステートトランス（SST）は、次世代スマートグリッド、EV急速充電、再生可能エネルギー統合を支える中核的な電力変換技術として注目を集め、電力インフラ分野における戦略的重要性が急速に高まっている。
近年では、データセンターの高電力化、再生可能エネルギー比率の上昇、電力網の双方向化などを背景に、従来型変圧器では対応困難な電力制御ニーズが増加している。特にソリッドステートトランス（SST）は、高速制御、双方向電力フロー、高調波抑制、AC/DC統合などを同時に実現できる点で、従来型設備との差別化が進んでいる。
ソリッドステートトランス（SST）とスマートグリッド需要
ソリッドステートトランス（SST）の最大用途として拡大しているのがスマートグリッド分野である。各国政府は老朽化した送配電インフラ更新を進めており、北米・欧州・中国では次世代配電設備への投資が加速している。
特に北米市場では、AIデータセンター増設に伴う電力負荷増大が大きな課題となっている。従来型変圧器では急激な負荷変動への対応が難しい一方、ソリッドステートトランス（SST）はリアルタイム制御によって電圧安定性を維持できるため、データセンター事業者からの関心が高まっている。
また、日本市場では再生可能エネルギーの分散化が進み、地域マイクログリッド構築の実証プロジェクトが増加している。特に地方自治体と電力会社が連携した災害対応型マイクログリッドでは、ソリッドステートトランス（SST）の導入検討が活発化している。
EV充電インフラが牽引するソリッドステートトランス（SST）市場
ソリッドステートトランス（SST）は、高周波コンバータ、高周波絶縁変圧器、半導体スイッチ、デジタル制御システムを組み合わせた先進型パワーエレクトロニクス装置である。従来の鉄心変圧器とは異なり、単なる昇圧・降圧機能だけでなく、電力品質改善やリアルタイム電圧制御にも対応可能である。
現在の市場では、Single-stage SSTとMulti-stage SSTの2方式が主流となっている。特にMulti-stage SSTは、スマートグリッドや中電圧DC配電システム向けで導入が拡大している。近年はSiC（炭化ケイ素）半導体の性能向上により、ソリッドステートトランス（SST）の電力密度と変換効率が大幅に改善されており、最新試験機では98％近い変換効率も報告されている。
2025年時点で世界全体の生産能力は約150MW、年間販売量は131MW規模に達している。平均販売価格は約778米ドル/kWであり、粗利益率は約38％と高水準を維持している点も市場参入を後押ししている。
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図. ソリッドステートトランス（SST）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ソリッドステートトランス（SST）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ソリッドステートトランス（SST）の世界市場は、2025年に102百万米ドルと推定され、2026年には294百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）37.2%で推移し、2032年には1959百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ソリッドステートトランス（SST）市場の成長背景
ソリッドステートトランス（SST）は、次世代スマートグリッド、EV急速充電、再生可能エネルギー統合を支える中核的な電力変換技術として注目を集め、電力インフラ分野における戦略的重要性が急速に高まっている。
近年では、データセンターの高電力化、再生可能エネルギー比率の上昇、電力網の双方向化などを背景に、従来型変圧器では対応困難な電力制御ニーズが増加している。特にソリッドステートトランス（SST）は、高速制御、双方向電力フロー、高調波抑制、AC/DC統合などを同時に実現できる点で、従来型設備との差別化が進んでいる。
ソリッドステートトランス（SST）とスマートグリッド需要
ソリッドステートトランス（SST）の最大用途として拡大しているのがスマートグリッド分野である。各国政府は老朽化した送配電インフラ更新を進めており、北米・欧州・中国では次世代配電設備への投資が加速している。
特に北米市場では、AIデータセンター増設に伴う電力負荷増大が大きな課題となっている。従来型変圧器では急激な負荷変動への対応が難しい一方、ソリッドステートトランス（SST）はリアルタイム制御によって電圧安定性を維持できるため、データセンター事業者からの関心が高まっている。
また、日本市場では再生可能エネルギーの分散化が進み、地域マイクログリッド構築の実証プロジェクトが増加している。特に地方自治体と電力会社が連携した災害対応型マイクログリッドでは、ソリッドステートトランス（SST）の導入検討が活発化している。
EV充電インフラが牽引するソリッドステートトランス（SST）市場