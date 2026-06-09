ZLDシステム市場は2031年に136億5000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはZLDシステム市場を分析・予測した市場調査報告書「ZLDシステム市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Zero Liquid Discharge Systems Market - Global Forecast to 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に91億5000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率8.3%で成長し、2031年に136億5000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「ZLDシステム市場 - プロセス（蒸発／結晶化、ろ過）、容量、用途、システム、最終用途産業（エネルギー・電力、化学・石油化学、食品・飲料）、および地域別 - 2031年までの世界予測 - Zero Liquid Discharge Systems Market by Process (Evaporation/Crystallization, Filtration), Capacity, Application, System, End-use industry (Energy & Power, Chemicals & Petrochemicals, Food & Beverage), and Region - Global Forecast to 2031」は無排水システムとも呼ばれるZLD（Zero Liquid Discharge／ゼロリキッドディスチャージ）システムの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
処理別ZLDシステム市場
● 前処理
● ろ過
● 蒸発／結晶化
容量別ZLDシステム市場
● 小規模
● 中規模
● 大規模
用途別ZLDシステム市場
● 塩水処理
● 化学廃棄物
● 食品・飲料廃棄物
● 電子機器
● その他の用途
システム別ZLDシステム市場
● 従来型
● ハイブリッド
エンドユース産業
エネルギー＆電力
● 発電
● 石油・ガス
化学品＆石油化学製品
食品＆飲料
繊維
医薬品
半導体＆電子機器
その他のエンドユース産業
地域別ZLDシステム市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● フランス
● スペイン
● 英国
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351872/images/bodyimage1】
レポート概要
ZLDシステム市場 - プロセス（蒸発／結晶化、ろ過）、容量、用途、システム、最終用途産業（エネルギー・電力、化学・石油化学、食品・飲料）、および地域別 - 2031年までの世界予測
Zero Liquid Discharge Systems Market by Process (Evaporation/Crystallization, Filtration), Capacity, Application, System, End-use industry (Energy & Power, Chemicals & Petrochemicals, Food & Beverage), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mnmch5288/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
処理別ZLDシステム市場
● 前処理
● ろ過
● 蒸発／結晶化
容量別ZLDシステム市場
● 小規模
● 中規模
● 大規模
用途別ZLDシステム市場
● 塩水処理
● 化学廃棄物
● 食品・飲料廃棄物
● 電子機器
● その他の用途
システム別ZLDシステム市場
● 従来型
● ハイブリッド
エンドユース産業
エネルギー＆電力
● 発電
● 石油・ガス
化学品＆石油化学製品
食品＆飲料
繊維
医薬品
半導体＆電子機器
その他のエンドユース産業
地域別ZLDシステム市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● フランス
● スペイン
● 英国
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
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● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
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ZLDシステム市場 - プロセス（蒸発／結晶化、ろ過）、容量、用途、システム、最終用途産業（エネルギー・電力、化学・石油化学、食品・飲料）、および地域別 - 2031年までの世界予測
Zero Liquid Discharge Systems Market by Process (Evaporation/Crystallization, Filtration), Capacity, Application, System, End-use industry (Energy & Power, Chemicals & Petrochemicals, Food & Beverage), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年03月
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