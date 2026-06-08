Quantinuum、増額された新規株式公開の完了を発表





コロラド州ブルームフィールド, 2026年6月6日 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq：QNT）（「Quantinuum」）は、A種普通株式2,800万株の新規株式公開（IPO）を、1株あたり60.00ドルの公募価格で完了したと発表しました。株式はすべてQuantinuumが募集しました。本公募による総調達額（引受手数料およびその他発行費用控除前）は16億8,000万ドルでした。Quantinuum'のA種普通株式は、ナスダック・グローバル・マーケットにティッカーシンボル 「QNT 」で上場されています。

J.P. MorganとMorgan Stanley（アルファベット順）が共同主幹事を務め、JefferiesとEvercore ISIも主幹を、BofA Securities,、 UBS Investment Bank、Cantor,、Mizuho、Needham & Company、Societe Generale、TD Cowenが共同主幹事を、 Craig-HallumとRosenblattが共同幹事を務めました

この募集に関する登録届出書は、2026年6月3日にSecurities and Exchange Commission（「SEC」）により発効が宣言されました。本募集に関する目論見書（発行条件を記載したもの）はSECに提出されており、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で閲覧可能です。本募集は、目論見書のみにより行われます。目論見書は下記から入手可能です。J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、または電子メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.comおよびpostsalemanualrequests@broadridge.com。Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention：Prospectus Department、または電子メール：prospectus@morganstanley.com。Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022、電話：(877) 821-7388または電子メール：Prospectus_Department@Jefferies.com。または、Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055、電話：888-474-0200または電子メール：ecm.prospectus@evercore.com。

本プレスリリースは、これらの証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。また、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格認定が行われる前に、当該申込み、勧誘または売却が違法となる州または法域において、これらの証券が売却されることもありません。

Quantinuumについて

Quantinuumは、現実環境で量子コンピューティングを実装可能にするために設計されたフルスタックプラットフォームを提供する、量子コンピューティング分野のリーディングカンパニーです。同社は、実績あるQCCDアーキテクチャに革新的な設計と機能を取り入れ、それに基づいて構築した複数世代の量子システムを商用展開してきました。これにより、2025年12月31日時点で、平均2量子ビットゲート忠実度に基づく業界最高水準の精度を達成しています。Quantinuumは、製薬、材料科学、金融サービス、政府機関および産業市場の各分野で、市場をリードする企業・機関と積極的に連携しています。Quantinuumの本社はコロラド州ブルームフィールドにあり、米国、英国、ドイツ、日本、カタール、シンガポールにも拠点を構えています。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2655950/6002333/Quantinuum_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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