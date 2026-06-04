はちのす制作、無料ツール『WebP変換』をリリース ― PNG・JPG・HEIC・AVIFの双方向変換、最大100枚一括処理、ZIPまとめてダウンロードを一画面で完結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351425/images/bodyimage1】
～ PNG/JPG/HEIC（iPhone写真）⇔ WebP/AVIFの双方向変換、品質スライダー、ビフォーアフター比較、EXIF自動削除、最大100枚を同時4並列で一括処理、ZIPまとめてダウンロードまで一画面で完結。画像はサーバー送信ゼロの完全クライアントサイド処理 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年6月2日に無料ツール集『はちのすWebツール』の第4弾として「WebP変換」を公開しました。PNG/JPG/HEIC（iPhone写真）⇔ WebP/AVIFの双方向変換に対応し、最大100枚の一括処理、品質スライダー、ビフォーアフター比較、EXIF自動削除、ZIPまとめてダウンロードまでをひとつの画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/webp-converter
【公開の背景】
Googleは2021年以降、ページ表示速度に関する指標「Core Web Vitals（特にLCP＝Largest Contentful Paint）」を検索ランキング要因に組み込んでおり、ファーストビューの大画像の最適化はSEOの基本施策となっています。次世代画像フォーマットであるWebPはJPG/PNG比で25～50%の容量削減が見込め、AVIFはさらに50～80%の削減が可能ですが、現場では「ツールが1枚ずつしか変換できない」「サーバーアップロード型でセキュリティ・速度に懸念がある」「iPhoneで撮ったHEIC写真をそのまま投入できない」といった理由で、対応が後回しになっているケースが少なくありませんでした。
また、メディア運営・LP制作・SNS投稿の現場では「WebPで保存した画像をクライアントに渡したらPNG/JPGに戻してほしいと言われた」「iPhoneのHEIC写真をWindowsで開けない」など、逆変換やHEIC変換の需要も日常的に発生していました。
はちのす制作では、SEO・LLMO Brandingの記事制作やLP・コーポレートサイト制作で蓄積した「業務で必要な画像最適化機能」を一画面に集約し、Web制作・SEO・メディア運営の現場ですぐに使える形でツール化しました。
【主な機能】
■ 双方向変換（入力6形式 / 出力4形式）
・入力：PNG / JPG / WebP / AVIF / GIF / HEIC・HEIF（iPhone・iPadの写真）
・出力：WebP / JPG / PNG / AVIF から選択
・WebPで保存した画像をJPG/PNGへ戻す逆変換にも対応
■ 最大100枚一括処理（同時4並列）
・ドラッグ＆ドロップ／クリックで選択／Ctrl+Vで貼り付けの3経路から投入
・100枚を同時4並列で処理。ブラウザを固まらせずに大量変換可能
・処理状況は1枚ごとに「待機 / 変換中 / 完了 / エラー」のバッジで可視化
■ 品質スライダー＋用途別プリセット
・品質1～100段階のスライダーで細かく調整。デフォルトは80（メディア記事に適したバランス）
・用途別プリセット：メディア記事用（1200px）／LP・コーポレートサイト用（1600px）／X（Twitter）・Instagram・Facebook投稿用／印刷物・高画質保管用
・WebP/JPG/AVIFはロッシー圧縮、PNGはロスレス
■ リサイズ機能
・幅指定リサイズ（100～8000px）／SNS推奨サイズプリセット／元サイズ維持から選択
～ PNG/JPG/HEIC（iPhone写真）⇔ WebP/AVIFの双方向変換、品質スライダー、ビフォーアフター比較、EXIF自動削除、最大100枚を同時4並列で一括処理、ZIPまとめてダウンロードまで一画面で完結。画像はサーバー送信ゼロの完全クライアントサイド処理 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年6月2日に無料ツール集『はちのすWebツール』の第4弾として「WebP変換」を公開しました。PNG/JPG/HEIC（iPhone写真）⇔ WebP/AVIFの双方向変換に対応し、最大100枚の一括処理、品質スライダー、ビフォーアフター比較、EXIF自動削除、ZIPまとめてダウンロードまでをひとつの画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/webp-converter
【公開の背景】
Googleは2021年以降、ページ表示速度に関する指標「Core Web Vitals（特にLCP＝Largest Contentful Paint）」を検索ランキング要因に組み込んでおり、ファーストビューの大画像の最適化はSEOの基本施策となっています。次世代画像フォーマットであるWebPはJPG/PNG比で25～50%の容量削減が見込め、AVIFはさらに50～80%の削減が可能ですが、現場では「ツールが1枚ずつしか変換できない」「サーバーアップロード型でセキュリティ・速度に懸念がある」「iPhoneで撮ったHEIC写真をそのまま投入できない」といった理由で、対応が後回しになっているケースが少なくありませんでした。
また、メディア運営・LP制作・SNS投稿の現場では「WebPで保存した画像をクライアントに渡したらPNG/JPGに戻してほしいと言われた」「iPhoneのHEIC写真をWindowsで開けない」など、逆変換やHEIC変換の需要も日常的に発生していました。
はちのす制作では、SEO・LLMO Brandingの記事制作やLP・コーポレートサイト制作で蓄積した「業務で必要な画像最適化機能」を一画面に集約し、Web制作・SEO・メディア運営の現場ですぐに使える形でツール化しました。
【主な機能】
■ 双方向変換（入力6形式 / 出力4形式）
・入力：PNG / JPG / WebP / AVIF / GIF / HEIC・HEIF（iPhone・iPadの写真）
・出力：WebP / JPG / PNG / AVIF から選択
・WebPで保存した画像をJPG/PNGへ戻す逆変換にも対応
■ 最大100枚一括処理（同時4並列）
・ドラッグ＆ドロップ／クリックで選択／Ctrl+Vで貼り付けの3経路から投入
・100枚を同時4並列で処理。ブラウザを固まらせずに大量変換可能
・処理状況は1枚ごとに「待機 / 変換中 / 完了 / エラー」のバッジで可視化
■ 品質スライダー＋用途別プリセット
・品質1～100段階のスライダーで細かく調整。デフォルトは80（メディア記事に適したバランス）
・用途別プリセット：メディア記事用（1200px）／LP・コーポレートサイト用（1600px）／X（Twitter）・Instagram・Facebook投稿用／印刷物・高画質保管用
・WebP/JPG/AVIFはロッシー圧縮、PNGはロスレス
■ リサイズ機能
・幅指定リサイズ（100～8000px）／SNS推奨サイズプリセット／元サイズ維持から選択