阪急電鉄では、地域（まち）の魅力を再発見し発信するイベント「阪急ええはがき※コンテスト」を実施します。

このコンテストは、ご自身や地域（まち）にお住まいの方だけが知っている『とっておきの場所や風景』など、お気に入りのシーンをオリジナルの写真や絵画にして、100字以内の想いやメッセージとともに応募いただくものです。当社の開業100周年事業として2010年から始まり、当社沿線に対する皆さまの深い愛着に支えられながら回数を重ね、これまでの応募総数は14,000点以上に達しました。

当社では、このコンテストを通じて、これから100年先も守り伝えていきたいさまざまな地域（まち）の魅力を発掘・発信し、その場所を訪ねてみたいと感じていただける「きっかけづくり」にしたいと考えています。昨年度からは、絵はがきや受賞作品を活用したリーフレットを駅で配布し、若い世代からシニア世代まで、より多くのお客様に親しんでいただけるよう取り組んでいます。

本コンテストの詳細は次のとおりです。





※「ええはがき」とは・・・「大阪ええはがき研究会」が提唱、地域（まち）の魅力を発信する絵はがきのこと。

写真やスケッチに加え、作者の思いを伝えるコメント、撮影・スケッチした場所の地図が載っているのが特徴です。





阪急ええはがきコンテストの概要

1．募集内容 阪急沿線の地域（まち）のお気に入りの場所や風景を、オリジナルの写真や絵画にして、その場所を訪ねてみたくなるようなメッセージとともに応募していただきます。





2．対象エリア 阪急電鉄 全線





3．募集期間

2026年6月1日（月）～8月31日（月）（必着）

※WEBでの応募は、8月31日（月）の23時59分までの投稿が有効です。





4．サイズ

写真部門：はがきサイズ以下のプリント

絵画部門：概ねはがきサイズ以上A3以下





5．応募方法

絵画

応募票に必要事項をご記入の上、応募作品裏面に貼り付けて指定の場所へ郵送してください。





写真・デジタルアート

応募フォーム（二次元コード）からアクセスし、必要事項を入力後、作品データを添付して応募してください。

※ 今回から、ご応募いただく作品種別により、応募方法を変更しています。募集要項、応募方法、応募先などの詳細につきましては、当社ホームページ（ https://www.hankyu.co.jp/area_info/eehagaki/index.html ）や主要駅のラックに設置しているチラシをご覧ください。





6．各賞

最優秀賞≪写真部門、絵画部門≫ 各1作品・5万円（全国百貨店共通商品券）

優秀賞≪写真部門、絵画部門≫ 各1作品・1万円（〃）

阪急電鉄賞≪写真部門、絵画部門≫ 各1作品・1万円（〃）

大阪ええはがき研究会賞 1作品・5千円（〃）

駅長賞≪写真部門、絵画部門≫ 各1作品・5千円（〃）

エリア賞≪神戸線賞、宝塚線賞、京都線賞≫ 各1作品・5千円（〃）

キッズ・ジュニア賞（小学生以下対象） 1作品・5千円（図書カード）

ティーンズ賞（中学生以上19歳以下対象） 1作品・5千円（〃）

秀作賞 適宜・3千円（全国百貨店共通商品券）

佳作 50作品程度・1千円（〃）





7．審査 外部審査員と主催者により審査します。





8．発表

全入賞作品について、阪急電鉄ホームページ、阪急ええはがきコンテストのインスタグラムアカウントでの公開を予定しています。また、佳作を除く各賞作品は、絵はがきとして当社イベント等で配布予定です。





9．お客様からのお問い合わせ先

阪急電鉄株式会社 沿線まちづくり推進部

「阪急ええはがきコンテスト事務局」（平日9：00～12：00、13：00～17：00）

TEL．06-6373-5040





10．主催・関係団体

主催 阪急電鉄株式会社

共催 阪急阪神ホールディングス株式会社

後援

吹田市教育委員会

高槻市教育委員会

宝塚市教育委員会（※1）

豊中市教育委員会

協力 大阪ええはがき研究会

※このコンテストは、阪急阪神ホールディングスグループの社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の一環として阪急阪神ホールディングスと共催で実施しています。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/602372/att_602372_1.pdf





（※1）塚は旧字体









阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/ff5157a515fc2ea244898520861b5e0c03219c9b.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1