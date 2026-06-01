株式会社ジェイコンテンツ(所在地：京都府、代表：吉光 隆雅)は、2026年6月1日に無料スマートフォンアプリ“GOPin(ゴーピン)”をリリースしました。





GOPin公式サイト： https://www.gopin.jp/





“GOPin(ゴーピン)”は、訪日外国人観光客と日本のタクシードライバーをQRコードで繋ぐ、新しい多言語対応のナビゲーションアプリです。行きたい場所を地図で選んでQRコードを表示するだけ。タクシードライバーがそれを読み取れば、瞬時に正確なルートがGoogleマップ上に表示されます。

もう、住所の入力や発音の壁に悩まされることはありません。





＜“GOPin(ゴーピン)”はユーザー登録不要、無料でご利用いただけます。＞





GOPin登場！





■主な機能と特徴

【訪日観光客の方へ】

＜言葉が通じなくても、スマホを見せるだけ！＞

多言語対応の地図機能：英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語に対応。慣れ親しんだ言語で簡単に目的地を探せます。

ワンタップでQRコード化：行きたい場所を地図上でピン留めするだけで、専用のQRコードが生成されます。

オフラインでも安心：生成されたQRコードを画面に見せるだけなので、会話の手間はなし。





【タクシードライバーの方へ】

＜ワンスキャンでナビ開始！＞

カメラをかざすだけで一発スキャン：お客さまのスマホに表示されたQRコードを読み取るだけで、目的地の位置座標を瞬時にキャッチ。

マップと連動：読み取り後、自動でルート検索が起動。最適なルートでスムーズに運行を開始できます。

聞き間違い・迷子を防止：住所の手入力や、聞き取りにくい駅名・ホテル名の確認作業がなくなり、トラブルを未然に防ぎます。





簡単目的地シェア！





■こんなシーンで活躍！

日本のタクシーに乗りたいけれど、日本語で目的地をうまく説明できない外国人観光客の方に。

インバウンドのお客さまをスムーズにご案内し、売上や回転率をアップさせたいタクシー運転手の方に。









■開発の経緯

“GOPin”は元タクシードライバーのクリエイターから生まれました。

訪日外国人の行き先を確認するのに多くの手間と時間がとられ、時には誤った目的地に到着してしまうことも。

言葉や身振り手振りを使わずとも相手の目的地が手軽にわかるようなアプリがあれば、輸送効率を大幅に向上させることができる。タクシードライバーを手助けするアプリをつくりたいという思いから、“GOPin”は開発されました。





GOPin公式サイト ： https://www.gopin.jp/

コーポレートサイト： https://www.jcontents.co.jp/





GOPinロゴ

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※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。