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株式会社B-Prostのグループ会社化について 〜損害保険会社向け基幹システム事業を一層強化〜
プレスリリース
2026年5月29日
日鉄ソリューションズ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置和彦、以下「NSSOL」）は、2026年5月29日付で、株式会社B-Prost（本社：東京都港区、代表取締役社長：魚住憲治、以下「B-Prost」）の株式を取得し、B-ProstをNSSOLのグループ会社といたしましたので、お知らせします。
1．グループ会社化の背景と目的
NSSOLはこれまで、システム研究開発センターやモダナイゼーションセンターで培った技術力と知見を活かし、保険業界のお客様に対して基幹システムのモダナイゼーションやDX・AI活用に関するコンサルティングサービスを提供してきました。
近年、損害保険会社においては、制度改定や市場環境の変化への迅速な対応、業務効率化、サービス品質向上が求められており、基幹システムの抜本的な刷新やAI技術の導入が求められています。こうした環境下で、損害保険分野に豊富な実績と知見を持つB-Prostをグループに迎えることで、より高度なソリューションを迅速かつ的確に提供できる体制を構築します。
2．B-Prostの特色と強み
B-Prostは、損害保険会社向け基幹システム関連事業を主力事業としており、損害保険業務とITの双方に精通したコンサルタント・ビジネスアナリストを多数擁しています。加えて、契約管理、保険金サービス、収納・精算などの損害保険の主要な基幹業務に対応した自社開発のパッケージシステムを有し、自動車から火災、傷害・新種までの幅広い種目をカバーしています。特に保険金サービス領域においては、業界内で豊富な導入実績を誇り、損害保険会社の多様なニーズに即したソリューションを提供できる点に大きな強みを有しています。
3．今後の取り組み
今回のグループ会社化により、NSSOLの事業基盤・コンサルティング力・大規模開発力と、B-Prostの損害保険業務に特化した知見・パッケージを融合し、損害保険会社が直面する複雑かつ高度なシステム課題に対して、より高い付加価値を提供してまいります。今後、主に以下の取り組みを推進してまいります。
（1）AI活用型モダナイゼーションサービスの提供
NSSOLの先端技術とモダナイゼーション知見、B-Prostの保険業務に関する知見を組み合わせ、AIを活用した刷新アプローチにより、構想策定から開発・移行、稼働後の安定化まで一貫して基幹システムのモダナイゼーションを支援します。あわせて、AIに関する統制・セキュリティにも配慮し、スピードと品質を両立した変革を推進します。
（2）パッケージシステムへのAI機能の実装
NSSOLの技術支援のもと、B-Prostの損害保険業務向け基幹パッケージにAI機能の実装を進めます。
損害サービスや保険金支払領域を中心に、業務プロセスの自動化や判断支援などのAI機能を段階的に拡充し、損害保険会社の業務生産性向上とサービス品質のさらなる向上に貢献してまいります。
（3）損害保険会社向け共同利用型サービスの開発
NSSOLとB-Prostは、複数の損害保険会社にご利用いただける共同利用型サービスの開発に取り組みます。両社のアセットを活用し、制度改定や市場環境の変化に迅速に対応可能なサービス提供モデルを整備することで、IT投資の最適化と基幹業務の継続的な高度化を支援してまいります。
また、NSSOLの人材採用・育成施策や研究開発成果などをグループ内で共有し、B-Prostの事業基盤強化を図ることで、上記取り組みをさらに加速してまいります。
NSSOLとB-Prostは、両社の強みを結集し、損害保険会社の基幹システムの高度化と変革を支援するとともに、安心・安全な保険サービスの提供および業務生産性の向上に貢献してまいります。
株式会社B-Prostについて
株式会社B-Prostは、2003年設立の保険業界特化型ITベンダーです。生命保険・損害保険・共済領域におけるシステム開発、コンサルティング、保守についての20年以上にわたる実績を有します。自社開発の保険パッケージシステムをはじめ、保険業務に必要な機能を網羅するプロダクトを有し、損害保険会社や少額短期保険会社への導入実績が豊富です。また、保険IT・業務に精通したビジネスアナリストが多数所属し、複雑な保険業務要件の整理・具体化から、システム化構想、設計・開発まで一貫して支援できる点を強みとしています。
所在地：東京都港区虎ノ門5-12-1
代表者：魚住 憲治
設立：2003年12月
事業内容：生命保険・損害保険・共済業務に関するコンサルティングサービス、生命保険・損害保険・共済システムの企画・設計・開発
URL：https://www.b-prost.co.jp/
株式会社B-Prost 代表取締役社長 魚住 憲治氏 コメント
本提携により、損害保険分野におけるデジタル技術を活用した新たなビジネス価値の創出が、大きく前進するものと確信しております。
日鉄ソリューションズが有する大規模かつ高信頼なシステム構築力と、当社が強みとする損害保険業務におけるプロセス改革およびデータ活用の知見を融合することで、商品設計の高度化、引受・契約管理・保険金支払といった業務全般における課題に対し、より高度で実効性の高いソリューションを実現してまいります。
今後は、グループの一員として一層の連携強化を図り、損害保険業界特有の業務の複雑性や制度対応への柔軟な対応に加え、デジタルを活用した新たなサービスモデルの創出を通じて、保険会社様の持続的な成長および競争力強化に貢献してまいります。
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
関連リンク
株式会社B-Prost HP
https://www.b-prost.co.jp/
2026年5月29日
日鉄ソリューションズ株式会社
株式会社B-Prostのグループ会社化について
〜損害保険会社向け基幹システム事業を一層強化〜
〜損害保険会社向け基幹システム事業を一層強化〜
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置和彦、以下「NSSOL」）は、2026年5月29日付で、株式会社B-Prost（本社：東京都港区、代表取締役社長：魚住憲治、以下「B-Prost」）の株式を取得し、B-ProstをNSSOLのグループ会社といたしましたので、お知らせします。
記
1．グループ会社化の背景と目的
NSSOLはこれまで、システム研究開発センターやモダナイゼーションセンターで培った技術力と知見を活かし、保険業界のお客様に対して基幹システムのモダナイゼーションやDX・AI活用に関するコンサルティングサービスを提供してきました。
近年、損害保険会社においては、制度改定や市場環境の変化への迅速な対応、業務効率化、サービス品質向上が求められており、基幹システムの抜本的な刷新やAI技術の導入が求められています。こうした環境下で、損害保険分野に豊富な実績と知見を持つB-Prostをグループに迎えることで、より高度なソリューションを迅速かつ的確に提供できる体制を構築します。
2．B-Prostの特色と強み
B-Prostは、損害保険会社向け基幹システム関連事業を主力事業としており、損害保険業務とITの双方に精通したコンサルタント・ビジネスアナリストを多数擁しています。加えて、契約管理、保険金サービス、収納・精算などの損害保険の主要な基幹業務に対応した自社開発のパッケージシステムを有し、自動車から火災、傷害・新種までの幅広い種目をカバーしています。特に保険金サービス領域においては、業界内で豊富な導入実績を誇り、損害保険会社の多様なニーズに即したソリューションを提供できる点に大きな強みを有しています。
3．今後の取り組み
今回のグループ会社化により、NSSOLの事業基盤・コンサルティング力・大規模開発力と、B-Prostの損害保険業務に特化した知見・パッケージを融合し、損害保険会社が直面する複雑かつ高度なシステム課題に対して、より高い付加価値を提供してまいります。今後、主に以下の取り組みを推進してまいります。
（1）AI活用型モダナイゼーションサービスの提供
NSSOLの先端技術とモダナイゼーション知見、B-Prostの保険業務に関する知見を組み合わせ、AIを活用した刷新アプローチにより、構想策定から開発・移行、稼働後の安定化まで一貫して基幹システムのモダナイゼーションを支援します。あわせて、AIに関する統制・セキュリティにも配慮し、スピードと品質を両立した変革を推進します。
（2）パッケージシステムへのAI機能の実装
NSSOLの技術支援のもと、B-Prostの損害保険業務向け基幹パッケージにAI機能の実装を進めます。
損害サービスや保険金支払領域を中心に、業務プロセスの自動化や判断支援などのAI機能を段階的に拡充し、損害保険会社の業務生産性向上とサービス品質のさらなる向上に貢献してまいります。
（3）損害保険会社向け共同利用型サービスの開発
NSSOLとB-Prostは、複数の損害保険会社にご利用いただける共同利用型サービスの開発に取り組みます。両社のアセットを活用し、制度改定や市場環境の変化に迅速に対応可能なサービス提供モデルを整備することで、IT投資の最適化と基幹業務の継続的な高度化を支援してまいります。
また、NSSOLの人材採用・育成施策や研究開発成果などをグループ内で共有し、B-Prostの事業基盤強化を図ることで、上記取り組みをさらに加速してまいります。
NSSOLとB-Prostは、両社の強みを結集し、損害保険会社の基幹システムの高度化と変革を支援するとともに、安心・安全な保険サービスの提供および業務生産性の向上に貢献してまいります。
以上
株式会社B-Prostについて
株式会社B-Prostは、2003年設立の保険業界特化型ITベンダーです。生命保険・損害保険・共済領域におけるシステム開発、コンサルティング、保守についての20年以上にわたる実績を有します。自社開発の保険パッケージシステムをはじめ、保険業務に必要な機能を網羅するプロダクトを有し、損害保険会社や少額短期保険会社への導入実績が豊富です。また、保険IT・業務に精通したビジネスアナリストが多数所属し、複雑な保険業務要件の整理・具体化から、システム化構想、設計・開発まで一貫して支援できる点を強みとしています。
所在地：東京都港区虎ノ門5-12-1
代表者：魚住 憲治
設立：2003年12月
事業内容：生命保険・損害保険・共済業務に関するコンサルティングサービス、生命保険・損害保険・共済システムの企画・設計・開発
URL：https://www.b-prost.co.jp/
株式会社B-Prost 代表取締役社長 魚住 憲治氏 コメント
本提携により、損害保険分野におけるデジタル技術を活用した新たなビジネス価値の創出が、大きく前進するものと確信しております。
日鉄ソリューションズが有する大規模かつ高信頼なシステム構築力と、当社が強みとする損害保険業務におけるプロセス改革およびデータ活用の知見を融合することで、商品設計の高度化、引受・契約管理・保険金支払といった業務全般における課題に対し、より高度で実効性の高いソリューションを実現してまいります。
今後は、グループの一員として一層の連携強化を図り、損害保険業界特有の業務の複雑性や制度対応への柔軟な対応に加え、デジタルを活用した新たなサービスモデルの創出を通じて、保険会社様の持続的な成長および競争力強化に貢献してまいります。
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
関連リンク
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