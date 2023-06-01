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【TVer】嵐主演『最後の約束』をTVer独占初配信
嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3開始
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年5月をもって活動を終了する人気グループ・嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3を2026年5月29日（金）から開始します。
デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた方々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップです。「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する本特集。5月29日（金）からは嵐が主演を務めた『最後の約束』を配信開始します。本作はTVerおよび動画配信サービスでは初配信となります。
『最後の約束』を加え、「ARASHI Collection」全28作品がそろいました。この機会にぜひTVerでご覧ください。
■TVer「ARASHI Collection」特設サイト
https://tver.jp/_s/campaign/arashi-collection/
■TVer「ARASHI Collection」特集ページ
https://tver.jp/specials/arashicollection
■TVer「ARASHI Collection」Part3配信概要
【配信期間】2026年5月29日（金）〜2026年6月30日（火）
【ラインナップ】
嵐 主演作品
『最後の約束』（フジテレビ／2010年）※初配信
【配信中】
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）
『怪物くん』（日本テレビ／2010年）
※以下のSP番組も配信
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（日本テレビ／2010年）
『怪物くん 完全新作スペシャル!!』（日本テレビ／2011年）
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『死神くん』（テレビ朝日／2014年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）
櫻井翔 出演作品
『特上カバチ!!』（TBSテレビ／2010年）
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ／2017年）
相葉雅紀 出演作品
『マイガール』（テレビ朝日／2009年）
『バーテンダー』（テレビ朝日／2011年）
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『和田家の男たち』（テレビ朝日／2021年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『南くんの恋人（2004）』（テレビ朝日／2004年）
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）
『フリーター、家を買う。』（フジテレビ／2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（フジテレビ／2023年）
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）
『花より男子』（TBSテレビ／2005年）
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）
『ラッキーセブン』（フジテレビ／2012年）
櫻井翔・二宮和也 出演作品
『山田太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）
※作品によって配信期間が異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年5月をもって活動を終了する人気グループ・嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3を2026年5月29日（金）から開始します。
デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた方々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップです。「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する本特集。5月29日（金）からは嵐が主演を務めた『最後の約束』を配信開始します。本作はTVerおよび動画配信サービスでは初配信となります。
■TVer「ARASHI Collection」特設サイト
https://tver.jp/_s/campaign/arashi-collection/
■TVer「ARASHI Collection」特集ページ
https://tver.jp/specials/arashicollection
■TVer「ARASHI Collection」Part3配信概要
【配信期間】2026年5月29日（金）〜2026年6月30日（火）
【ラインナップ】
嵐 主演作品
『最後の約束』（フジテレビ／2010年）※初配信
【配信中】
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）
『怪物くん』（日本テレビ／2010年）
※以下のSP番組も配信
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（日本テレビ／2010年）
『怪物くん 完全新作スペシャル!!』（日本テレビ／2011年）
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『死神くん』（テレビ朝日／2014年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）
櫻井翔 出演作品
『特上カバチ!!』（TBSテレビ／2010年）
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ／2017年）
相葉雅紀 出演作品
『マイガール』（テレビ朝日／2009年）
『バーテンダー』（テレビ朝日／2011年）
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『和田家の男たち』（テレビ朝日／2021年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『南くんの恋人（2004）』（テレビ朝日／2004年）
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）
『フリーター、家を買う。』（フジテレビ／2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（フジテレビ／2023年）
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）
『花より男子』（TBSテレビ／2005年）
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）
『ラッキーセブン』（フジテレビ／2012年）
櫻井翔・二宮和也 出演作品
『山田太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）
※作品によって配信期間が異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
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※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
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株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp