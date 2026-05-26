こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクス、AWS Summit Japan 2026にゴールドスポンサーとして協賛
セッションでは「オンチェーン×AI」がもたらす次世代の体験とその仕組みを解説
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）は、2026年6月25日（木）、26日（金）に幕張メッセで開催されるアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社主催のイベント「AWS Summit Japan 2026」に協賛します。
AWS Summit Japan開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/135487/135487_web_1.png
AWS Summit Japanは、日本最大の“AWS を学ぶイベント”です。クラウドとAIイノベーションの最前線に触れられる基調講演やセッションを通じて、生成AIやサーバーレスコンピューティングなど、ビジネスの成長を支えるテクノロジーを体感できます。幅広い知識レベルの方が、学びと気づきを得られる場です。
ブースの見どころ（ブース番号：P057）
シンプレクスは、金融領域で培ってきた高度なテクノロジーとビジネス理解を強みに、クラウド、生成AI、データ利活用、web3といった先端技術を活用し、業界を問わずさまざまなお客様の事業変革を支援してきました。単なるシステム導入やマイグレーションにとどまらず、事業構想、UI/UX、実装、運用、その先のグロースまでを一気通貫で伴走することが、最大の特徴です。本ブースでは、「進めたいのに、進まない。」DX推進やAI活用の現場で多く聞かれるリアルな課題を切り口に、生成AI、マイグレーション、UI/UX、web3といったテーマごとに具体的な取り組み例の展示に加え、ブースでのセッションも開催予定です。成功事例を交えながら、各分野のプロフェッショナルが課題解決に向けたヒントをご紹介します。ぜひシンプレクスのブースにお立ち寄りください。
ブレイクアウトセッション（セッション番号：PRT129-S）
https://digitalpr.jp/table_img/2319/135487/135487_web_2.png
AI とブロックチェーンの進化により、誰でもチャレンジできる、好きなことをすることが投資になる、そんな世界が実現しつつあります。あらゆるモノや通貨がトークン化し自由に売買・流通、AI エージェントが自律的に取引・決済を担う ─ そんな世界では、あらゆる企業・個人が価値を創造しその価値が投資・売買の対象となり、新たな体験を作っていきます。本セッションでは、オンチェーン × AI がもたらす次世代の体験とその仕組みをシンプレクスがわかりやすく解説します。新たな事業機会を得たい全事業会社におすすめのセッションです。
スピーカープロフィール
三浦 和夫（みうら かずお）
インダストリー・プラクティス・リード（FX・web3）
エグゼクティブプリンシパル
大学院修了後、2010年新卒でシンプレクス入社。FX/暗号資産ディーリングソリューションを統括し、開発からデータ分析による収益向上など幅広く事業者をサポート。その後は、新規技術領域でのR&Dをリードし、現在はブロックチェーン技術を用いた、暗号資産、セキュリティトークン（ST）、ステーブルコインなどの領域に加え、Gameなどエンタメ領域のweb3化も推進。ソリューション面からweb3事業領域を統括する。プロダクトマネジャーとしてディーリングシステムのSaaS展開にも取り組む傍ら、メディアへの寄稿や講演、講義なども行っている。代表プロジェクトに、ステーブルコイン発行・償還システム（JPYC株式会社）、ウォレットサービス「A Wallet」（株式会社アミューズ）、「PlayMining」プラットフォームシステム（Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.）、ディーリングシステム（株式会社メルコイン他多数）、証券会社へのSTシステム提供など。
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
2020年3月「Financial Services Technology Competency」、2022年3月「アドバンストティアサービス」、2023年9月「AWS 500 APN Certification Distinction」、2024年1月「AWS Well-Architectedパートナー」、2024年10月「内製化支援推進 AWS パートナー」認定。2025年6月「AWS Ambassadors」「2025 Japan AWS Top Engineers」「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」「2025 Japan AWS Jr. Champions」受賞。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）は、2026年6月25日（木）、26日（金）に幕張メッセで開催されるアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社主催のイベント「AWS Summit Japan 2026」に協賛します。
AWS Summit Japan開催概要
AWS Summit Japanは、日本最大の“AWS を学ぶイベント”です。クラウドとAIイノベーションの最前線に触れられる基調講演やセッションを通じて、生成AIやサーバーレスコンピューティングなど、ビジネスの成長を支えるテクノロジーを体感できます。幅広い知識レベルの方が、学びと気づきを得られる場です。
ブースの見どころ（ブース番号：P057）
シンプレクスは、金融領域で培ってきた高度なテクノロジーとビジネス理解を強みに、クラウド、生成AI、データ利活用、web3といった先端技術を活用し、業界を問わずさまざまなお客様の事業変革を支援してきました。単なるシステム導入やマイグレーションにとどまらず、事業構想、UI/UX、実装、運用、その先のグロースまでを一気通貫で伴走することが、最大の特徴です。本ブースでは、「進めたいのに、進まない。」DX推進やAI活用の現場で多く聞かれるリアルな課題を切り口に、生成AI、マイグレーション、UI/UX、web3といったテーマごとに具体的な取り組み例の展示に加え、ブースでのセッションも開催予定です。成功事例を交えながら、各分野のプロフェッショナルが課題解決に向けたヒントをご紹介します。ぜひシンプレクスのブースにお立ち寄りください。
ブレイクアウトセッション（セッション番号：PRT129-S）
https://digitalpr.jp/table_img/2319/135487/135487_web_2.png
AI とブロックチェーンの進化により、誰でもチャレンジできる、好きなことをすることが投資になる、そんな世界が実現しつつあります。あらゆるモノや通貨がトークン化し自由に売買・流通、AI エージェントが自律的に取引・決済を担う ─ そんな世界では、あらゆる企業・個人が価値を創造しその価値が投資・売買の対象となり、新たな体験を作っていきます。本セッションでは、オンチェーン × AI がもたらす次世代の体験とその仕組みをシンプレクスがわかりやすく解説します。新たな事業機会を得たい全事業会社におすすめのセッションです。
スピーカープロフィール
三浦 和夫（みうら かずお）
シンプレクス株式会社
インダストリー・プラクティス・リード（FX・web3）
エグゼクティブプリンシパル
大学院修了後、2010年新卒でシンプレクス入社。FX/暗号資産ディーリングソリューションを統括し、開発からデータ分析による収益向上など幅広く事業者をサポート。その後は、新規技術領域でのR&Dをリードし、現在はブロックチェーン技術を用いた、暗号資産、セキュリティトークン（ST）、ステーブルコインなどの領域に加え、Gameなどエンタメ領域のweb3化も推進。ソリューション面からweb3事業領域を統括する。プロダクトマネジャーとしてディーリングシステムのSaaS展開にも取り組む傍ら、メディアへの寄稿や講演、講義なども行っている。代表プロジェクトに、ステーブルコイン発行・償還システム（JPYC株式会社）、ウォレットサービス「A Wallet」（株式会社アミューズ）、「PlayMining」プラットフォームシステム（Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.）、ディーリングシステム（株式会社メルコイン他多数）、証券会社へのSTシステム提供など。
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
2020年3月「Financial Services Technology Competency」、2022年3月「アドバンストティアサービス」、2023年9月「AWS 500 APN Certification Distinction」、2024年1月「AWS Well-Architectedパートナー」、2024年10月「内製化支援推進 AWS パートナー」認定。2025年6月「AWS Ambassadors」「2025 Japan AWS Top Engineers」「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」「2025 Japan AWS Jr. Champions」受賞。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/