がん治療における放射性リガンド療法市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月22に「Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。がん治療における放射性リガンド療法に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）の概要
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）に関する当社の調査レポートによると、Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）規模は 2035 年に約 109.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）規模は約 31.5億米ドルとなっています。がん治療における放射性リガンド療法 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、がん治療市場における放射性リガンド療法のシェア拡大は、放射性医薬品に関する臨床研究の急速な拡大によるものです。米国国立がん研究所（NCI）の発表によれば、現時点でNCIが支援する初期段階の臨床試験のうち、放射性医薬品を対象とするものはわずか2%に過ぎませんが、今後数年間でその数は飛躍的に増加すると予測されています。
さらに、前立腺がんの罹患率が高いことも、PSMA標的療法の需要を押し上げる要因となっています。世界保健機関（WHO）のデータが示す通り、前立腺がんは世界で4番目に診断数の多いがんであり、2022年にはその新規症例数が1.5百万件に達しました。
がん治療における放射性リガンド療法に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/radioactive-ligand-therapy-in-cancer-treatment-market/590642279
がん治療における放射性リガンド療法の市場調査によると、標的型放射性核種療法における有効性が認められているルテチウム177（Lu-177）の商業化の進展や、放射性医薬品の研究・インフラ整備に対する政府支援を背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、今後数年間の市場成長を抑制する要因の一つとして、ルテチウム177（Lu-177）、アクチニウム225（Ac-225）、ヨウ素131といった治療用医療用同位体の供給が限られている点が挙げられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350330/images/bodyimage1】
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）セグメンテーションの傾向分析
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、がん治療における放射性リガンド療法 の市場調査は、適応症別、標的別、同位体別、エンドユーザー産業別、機能別と地域に分割されています。
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）の概要
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）に関する当社の調査レポートによると、Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）規模は 2035 年に約 109.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）規模は約 31.5億米ドルとなっています。がん治療における放射性リガンド療法 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、がん治療市場における放射性リガンド療法のシェア拡大は、放射性医薬品に関する臨床研究の急速な拡大によるものです。米国国立がん研究所（NCI）の発表によれば、現時点でNCIが支援する初期段階の臨床試験のうち、放射性医薬品を対象とするものはわずか2%に過ぎませんが、今後数年間でその数は飛躍的に増加すると予測されています。
さらに、前立腺がんの罹患率が高いことも、PSMA標的療法の需要を押し上げる要因となっています。世界保健機関（WHO）のデータが示す通り、前立腺がんは世界で4番目に診断数の多いがんであり、2022年にはその新規症例数が1.5百万件に達しました。
がん治療における放射性リガンド療法に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/radioactive-ligand-therapy-in-cancer-treatment-market/590642279
がん治療における放射性リガンド療法の市場調査によると、標的型放射性核種療法における有効性が認められているルテチウム177（Lu-177）の商業化の進展や、放射性医薬品の研究・インフラ整備に対する政府支援を背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、今後数年間の市場成長を抑制する要因の一つとして、ルテチウム177（Lu-177）、アクチニウム225（Ac-225）、ヨウ素131といった治療用医療用同位体の供給が限られている点が挙げられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350330/images/bodyimage1】
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）セグメンテーションの傾向分析
Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、がん治療における放射性リガンド療法 の市場調査は、適応症別、標的別、同位体別、エンドユーザー産業別、機能別と地域に分割されています。