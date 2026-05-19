ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンのショップ「もぐもぐながさき」は、５月１５日からＪＡ島原雲仙の手延そうめんを特別価格、お客様送料負担なしで販売中しています。

長崎県産の「島原雲仙手延そうめん」は、県産小麦を100％使用し、もちもち食感としっかりとしたコシ、なめらかなのど越しが特長の逸品です。

また、同じく長崎県内で製造される「雲仙颪手延べそうめん」は、熟練の職人が伝統の技法で丁寧に仕上げており、風味豊かでしっかりとしたコシが楽しめます。

島原地域は、温暖な気候と豊富な湧き水に恵まれ、全国有数のそうめん産地として知られています。

今回の企画では、対象の４商品を数量限定（合計600セット）で送料負担なしにて提供し、さらに、賞味期限が短い商品は、品質はそのままにお得な価格を実現しました。

これからの暑い季節に向けて、日常の食卓やまとめ買いにも最適な内容となっています。



島原雲仙 手延べそうめん



■概要

１．内 容：対象商品をお客様送料負担なしで購入できます

２．期 間：令和８年５月１５日（金）～ ※数量に達し次第終了

３．対象商品：島原雲仙手延べそうめん、雲仙颪手延べそうめん全４商品

４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005561/

■対象商品

（１）【訳あり・特別価格】雲仙颪 手延べそうめん９ｋｇ（300ｇ×３０袋）

※賞味期限：2027年３月、6,000円（税込）

https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00019-11-3-3/

（２）【訳あり・特別価格】雲仙颪 手延べそうめん９ｋｇ（500ｇ×１８袋）

※賞味期限：2027年３月、6,000円（税込）

https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00021-11-3-3/

（３）【化粧箱入り】島原雲仙 手延べそうめん２ｋｇ

※2,300円(税込) （通常価格3,500円）

https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00019-11-3/

（４）【化粧箱入り】島原雲仙 手延べそうめん３ｋｇ

※3,300円(税込) （通常価格4,500円）

https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00021-11-3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown