【ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線】

DX / AI RUNNER EXPO2026

実業家・三崎優太氏、AI・DX領域の第一人者・茶圓将裕氏をはじめ、DX推進の最前線を担う企業が登壇

株式会社CLOUD WIN（本社：東京都港区、代表取締役：小原陸）は、2026年6月4日（木）、「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」をテーマにしたオンラインカンファレンス「DX / AI RUNNER EXPO2026」を開催いたします。





DX / AI RUNNER EXPO2026 とは

本イベントでは、「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」をコンセプトに、AI時代に求められるDX推進の実践知や、成果創出につながる組織変革のリアルをお届けします。

近年、DXは単なるSaaSツール導入のフェーズから、事業成長に直結する“成果創出フェーズ”へと移行しています。一方で、多くの企業では「DXを推進しているが現場で止まってしまう」「ツールを導入したものの成果につながらない」「ROIを説明できず投資判断が進まない」といった課題を抱えており、DX人材不足や生成AI活用への対応なども含め、推進難易度は年々高まっています。

本カンファレンスでは、そうした企業課題に対し、最前線でDXを推進する企業による実践事例をもとに、限られたリソースの中でも成果を生み出すDX戦略や、現場で機能する組織づくりについて解説します。

また、実業家の 三崎優太氏、AI・DX領域の第一人者である 茶圓将裕氏がゲスト登壇。AI時代における競争優位の築き方や、企業変革に必要な視点について語ります。

開催概要

主催：株式会社CLOUD WIN

【お問い合わせ】メール：sales@cloudwin.co.jp

カンファレンス 登壇者について(敬称略)

▼ゲスト

・三崎 優太／三崎未来ホールディングス株式会社 代表取締役

・茶圓 将裕／株式会社デジライズ 代表取締役

▼ゲスト企業

・株式会社アンドエスティHD

・オムロン株式会社

▼ゴールドスポンサー

・株式会社on the bakery

・NEXT INNOVAITION株式会社

▼シルバースポンサー

・株式会社リモートワーククラウド

・株式会社SoloptiLink

▼ブロンズスポンサー

・Cursorvers株式会社

・StockSun株式会社

・発注ナビ株式会社

・株式会社リンクアカデミー

本カンファレンスの特徴

■こんな方におすすめ

・DX推進が現場で止まってしまっている企業様

・DX投資の成果やROIに課題を感じている方

・生成AI活用を事業成長につなげたい方

・DX組織の立ち上げ・推進を担う経営者／責任者の方

・AI・DXを活用した競争優位を構築したい方

■本カンファレンスで得られること

・DXを「成果につなげる」ための具体的な進め方

・現場で止まらないDX組織のつくり方

・生成AIを活用した業務改善/生産性向上のリアル事例

・限られた人材/予算でも実現できるDX戦略

・明日から実践できるアクションのヒント