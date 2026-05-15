【6月4日開催】「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」DX / AI RUNNER EXPO2026 開催決定
【ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線】
DX / AI RUNNER EXPO2026
実業家・三崎優太氏、AI・DX領域の第一人者・茶圓将裕氏をはじめ、DX推進の最前線を担う企業が登壇
株式会社CLOUD WIN（本社：東京都港区、代表取締役：小原陸）は、2026年6月4日（木）、「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」をテーマにしたオンラインカンファレンス「DX / AI RUNNER EXPO2026」を開催いたします。
DX / AI RUNNER EXPO2026 とは
本イベントでは、「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」をコンセプトに、AI時代に求められるDX推進の実践知や、成果創出につながる組織変革のリアルをお届けします。
近年、DXは単なるSaaSツール導入のフェーズから、事業成長に直結する“成果創出フェーズ”へと移行しています。一方で、多くの企業では「DXを推進しているが現場で止まってしまう」「ツールを導入したものの成果につながらない」「ROIを説明できず投資判断が進まない」といった課題を抱えており、DX人材不足や生成AI活用への対応なども含め、推進難易度は年々高まっています。
本カンファレンスでは、そうした企業課題に対し、最前線でDXを推進する企業による実践事例をもとに、限られたリソースの中でも成果を生み出すDX戦略や、現場で機能する組織づくりについて解説します。
また、実業家の 三崎優太氏、AI・DX領域の第一人者である 茶圓将裕氏がゲスト登壇。AI時代における競争優位の築き方や、企業変革に必要な視点について語ります。
開催概要
主催：株式会社CLOUD WIN
【お問い合わせ】メール：sales@cloudwin.co.jp
カンファレンス 登壇者について(敬称略)
▼ゲスト
・三崎 優太／三崎未来ホールディングス株式会社 代表取締役
・茶圓 将裕／株式会社デジライズ 代表取締役
▼ゲスト企業
・株式会社アンドエスティHD
・オムロン株式会社
▼ゴールドスポンサー
・株式会社on the bakery
・NEXT INNOVAITION株式会社
▼シルバースポンサー
・株式会社リモートワーククラウド
・株式会社SoloptiLink
▼ブロンズスポンサー
・Cursorvers株式会社
・StockSun株式会社
・発注ナビ株式会社
・株式会社リンクアカデミー
本カンファレンスの特徴
■こんな方におすすめ
・DX推進が現場で止まってしまっている企業様
・DX投資の成果やROIに課題を感じている方
・生成AI活用を事業成長につなげたい方
・DX組織の立ち上げ・推進を担う経営者／責任者の方
・AI・DXを活用した競争優位を構築したい方
■本カンファレンスで得られること
・DXを「成果につなげる」ための具体的な進め方
・現場で止まらないDX組織のつくり方
・生成AIを活用した業務改善/生産性向上のリアル事例
・限られた人材/予算でも実現できるDX戦略
・明日から実践できるアクションのヒント