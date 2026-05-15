2026年5月15日発表の「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026」（TWSC2026）焼酎・泡盛部門にて「紅乙女樽 FRENCH OAK 長期貯蔵」が「最高金賞」を受賞！

2026年5月15日発表の「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026」（TWSC2026）焼酎・泡盛部門にて「紅乙女樽 FRENCH OAK 長期貯蔵」が「最高金賞」を受賞！