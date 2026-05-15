2026年5月15日発表の「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026」（TWSC2026）焼酎・泡盛部門にて「紅乙女樽 FRENCH OAK 長期貯蔵」が「最高金賞」を受賞！
株式会社紅乙女酒造（本社：福岡県久留米市田主丸町、取締役社長：鈴木利明）は、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026（TWSC2026）焼酎・泡盛部門において、「紅乙女樽 FRENCH OAK 長期貯蔵40°」が最高金賞をいたしました。またその他、「紅乙女PREMIUM」が金賞を受賞、「紅乙女DRY」「河童九千坊ワイン酵母」が銀賞、洋酒部門にて「紅乙女樽 FRENCH OAK SPECIAL 12年」が銅賞を受賞いたしました。
この度の受賞を励みに、今後も皆様に喜んでいただけるお酒づくりに精進してまいります。今後とも、紅乙女酒造製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349400/images/bodyimage1】
【TWSC焼酎・泡盛部門 最高金賞】
商品名：紅乙女樽 FRENCH OAK長期貯蔵40°
品目：本格焼酎
原材料名： 麦（国産）、米麹（国産米）
フレンチオーク樽で3年以上熟成させた原酒をベースに、タンク熟成の麦焼酎をブレンド。ほのかに甘いバニラ香とリンゴのコンポートのような香り。ロックや水割りで甘さが引き立ち、ハイボールでは爽やかな味わいをお楽しみいただけます。
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本文化が培った繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行うアジア最大級の出品数を誇る品評会です。ウイスキー評論家の土屋守が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが、その目的です。2019年に開催がはじまり、2020年からは、日本が誇る蒸留酒・焼酎の魅力を世界の人々に知ってもらいたいという思いから、焼酎部門を新設しました。
東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）公式ホームページ
https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL :https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail : minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
この度の受賞を励みに、今後も皆様に喜んでいただけるお酒づくりに精進してまいります。今後とも、紅乙女酒造製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349400/images/bodyimage1】
【TWSC焼酎・泡盛部門 最高金賞】
商品名：紅乙女樽 FRENCH OAK長期貯蔵40°
品目：本格焼酎
原材料名： 麦（国産）、米麹（国産米）
フレンチオーク樽で3年以上熟成させた原酒をベースに、タンク熟成の麦焼酎をブレンド。ほのかに甘いバニラ香とリンゴのコンポートのような香り。ロックや水割りで甘さが引き立ち、ハイボールでは爽やかな味わいをお楽しみいただけます。
東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）公式ホームページ
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【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL :https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail : minou@beniotome.co.jp/
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