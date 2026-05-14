日本製鉄 下水道除塵設備で10年以上使用した独自省合金二相ステンレス鋼SUS821L1（NSSC 2120）の健全性を確認

日本製鉄 下水道除塵設備で10年以上使用した独自省合金二相ステンレス鋼SUS821L1（NSSC 2120）の健全性を確認