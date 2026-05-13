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城西大学が2026年度「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」（全4回）を7月から来年3月まで開催 ― 埼玉県と連携した高校生向け体験プログラム
城西大学薬学部（埼玉県坂戸市）は7月から来年3月にかけて、高校生向けの体験型プログラム「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」を開催する（全4回）。これは、医療現場での体験と対話を通じて進路選択を支援するプログラムで、埼玉県および薬剤師会等と連携して行われるもの。大学の広報を目的とした取り組みではなく、薬剤師という職業の理解促進が狙いとなる。県内の病院の協力のもと、職場見学や現場で働く薬剤師らとのディスカッションを通して病院薬剤師のリアルを知ることができる。埼玉県在住または県内の高等学校に通う高校生が対象で、要事前申し込み、定員は各回20名（抽選制）。
城西大学薬学部では2024年度から、高校生が「リアルな薬剤師」に出会う機会として体験型プログラム「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」を行っている。2025年度は埼玉県との共催により、県内4つの医療機関の協力を受けて実施。各回とも定員を大幅に上回る応募があり、参加者および保護者から好評を博した。
同プログラムは「事前に考える」「現場に触れる」「薬剤師と対話する」という3つのプロセスを組み合わせることで、単なる職場見学にとどまらない深い学びを提供する点を特徴としている。普段は立ち入ることのできない医療現場での見学・体験に加え、現役薬剤師とのディスカッションも行われ、参加者からは「薬剤師に直接質問できたことが印象的だった」「現場を見て進路のイメージが具体化した」「将来、病院薬剤師として働きたいと思った」といった声が寄せられている。
2026年度も、県内医療機関の協力のもと継続して同プログラムを実施。7月11日（土）に埼玉医科大学病院で第1回、8月8日（土）には自治医科大学附属さいたま医療センターで第2回の開催を予定しており、その後は10月31日（土）に日本赤十字社深谷赤十字病院、2027年3月20日（土）に獨協医科大学埼玉医療センターで実施する計画になっている。
城西大学薬学部では、今後も埼玉県および関係団体と連携して取り組みを継続的に実施することで、高校生の進路選択支援と地域医療を担う人材育成への貢献を目指す。
プログラムの開催概要は下記の通り。
◆2026年度「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」 概要
【対 象】 埼玉県内在住もしくは埼玉県内の高等学校に通う高校生
【定 員】 各回20名（抽選制）
【内 容】 会場により実施プログラムが異なる
【所要時間】 各回3時間〜3時間半（予定）
【申 込】 各回のエントリーフォームから申し込み（開催日の2ヶ月前から受付を開始）
【主 催】 城西大学
【共 催】 埼玉県
【後 援】 埼玉県薬剤師会、埼玉県病院薬剤師会
■各回概要
◎第1回
［場 所］ 埼玉医科大学病院
［日 時］ 7月11日（土） 午前の部 9:00〜／午後の部 13:00〜
◎第2回
［場 所］ 自治医科大学附属さいたま医療センター
［日 時］ 8月8日（土） 午前の部 9:00〜／午後の部 13:00〜
◎第3回
［場 所］ 日本赤十字社深谷赤十字病院
［日 時］ 10月31日（土） 13:00〜
◎第4回
［場 所］ 獨協医科大学埼玉医療センター
［日 時］ 2027年3月20日（土） 13:00〜
（参考）2025年度開催実績
＜第1回＞
2025年7月12日、埼玉医科大学病院において開催。定員を大幅に超える応募の中から抽選で選ばれた高校生が参加した。
参加者は、病院薬剤部の見学や調剤業務の体験を行うとともに、薬剤師との対話を通じて、進路選択や学習、仕事のやりがい、ワークライフバランスなどについて理解を深めた。
＜第2回＞
8月9日、自治医科大学附属さいたま医療センターで実施。調剤業務や注射製剤の調製見学、処方箋に基づく薬剤選択などの体験を行った。
＜第3回＞
10月25日に日本赤十字社深谷赤十字病院で実施。粉薬や軟膏の調製、注射薬の無菌調製、インスリン自己注射の手技指導など、より実践的な内容が展開された。
＜第4回＞
2026年2月7日、獨協医科大学埼玉医療センターで開催。第3回同様、実践的な内容が行われ、「リアルな薬剤師」に出会う機会になったと参加者から好評を博した。
（関連記事）
・城西大学が2025年度「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」（全4回）を開催 ― 薬学および薬剤師の仕事に対する理解を深める（2025.05.27）
https://www.u-presscenter.jp/article/9265
・【城西大学】さいたま市薬剤師会・小川赤十字病院・上尾中央医科グループ薬剤部との包括連携によって、教育・就職・地域貢献を一体化した薬学教育モデルを構築（2026.04.17）
https://www.u-presscenter.jp/article/124277
▼イベントに関する問い合わせ先
城西大学薬学部事務室
TEL： 049-271-7729
※開催医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
▼取材に関する問い合わせ先
城西大学広報課
住所： 埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL： 049-271-7543
E-mail： koho@stf.josai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同プログラムは「事前に考える」「現場に触れる」「薬剤師と対話する」という3つのプロセスを組み合わせることで、単なる職場見学にとどまらない深い学びを提供する点を特徴としている。普段は立ち入ることのできない医療現場での見学・体験に加え、現役薬剤師とのディスカッションも行われ、参加者からは「薬剤師に直接質問できたことが印象的だった」「現場を見て進路のイメージが具体化した」「将来、病院薬剤師として働きたいと思った」といった声が寄せられている。
2026年度も、県内医療機関の協力のもと継続して同プログラムを実施。7月11日（土）に埼玉医科大学病院で第1回、8月8日（土）には自治医科大学附属さいたま医療センターで第2回の開催を予定しており、その後は10月31日（土）に日本赤十字社深谷赤十字病院、2027年3月20日（土）に獨協医科大学埼玉医療センターで実施する計画になっている。
城西大学薬学部では、今後も埼玉県および関係団体と連携して取り組みを継続的に実施することで、高校生の進路選択支援と地域医療を担う人材育成への貢献を目指す。
プログラムの開催概要は下記の通り。
◆2026年度「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」 概要
【対 象】 埼玉県内在住もしくは埼玉県内の高等学校に通う高校生
【定 員】 各回20名（抽選制）
【内 容】 会場により実施プログラムが異なる
【所要時間】 各回3時間〜3時間半（予定）
【申 込】 各回のエントリーフォームから申し込み（開催日の2ヶ月前から受付を開始）
【主 催】 城西大学
【共 催】 埼玉県
【後 援】 埼玉県薬剤師会、埼玉県病院薬剤師会
■各回概要
◎第1回
［場 所］ 埼玉医科大学病院
［日 時］ 7月11日（土） 午前の部 9:00〜／午後の部 13:00〜
◎第2回
［場 所］ 自治医科大学附属さいたま医療センター
［日 時］ 8月8日（土） 午前の部 9:00〜／午後の部 13:00〜
◎第3回
［場 所］ 日本赤十字社深谷赤十字病院
［日 時］ 10月31日（土） 13:00〜
◎第4回
［場 所］ 獨協医科大学埼玉医療センター
［日 時］ 2027年3月20日（土） 13:00〜
（参考）2025年度開催実績
＜第1回＞
2025年7月12日、埼玉医科大学病院において開催。定員を大幅に超える応募の中から抽選で選ばれた高校生が参加した。
参加者は、病院薬剤部の見学や調剤業務の体験を行うとともに、薬剤師との対話を通じて、進路選択や学習、仕事のやりがい、ワークライフバランスなどについて理解を深めた。
＜第2回＞
8月9日、自治医科大学附属さいたま医療センターで実施。調剤業務や注射製剤の調製見学、処方箋に基づく薬剤選択などの体験を行った。
＜第3回＞
10月25日に日本赤十字社深谷赤十字病院で実施。粉薬や軟膏の調製、注射薬の無菌調製、インスリン自己注射の手技指導など、より実践的な内容が展開された。
＜第4回＞
2026年2月7日、獨協医科大学埼玉医療センターで開催。第3回同様、実践的な内容が行われ、「リアルな薬剤師」に出会う機会になったと参加者から好評を博した。
（関連記事）
・城西大学が2025年度「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」（全4回）を開催 ― 薬学および薬剤師の仕事に対する理解を深める（2025.05.27）
https://www.u-presscenter.jp/article/9265
・【城西大学】さいたま市薬剤師会・小川赤十字病院・上尾中央医科グループ薬剤部との包括連携によって、教育・就職・地域貢献を一体化した薬学教育モデルを構築（2026.04.17）
https://www.u-presscenter.jp/article/124277
▼イベントに関する問い合わせ先
城西大学薬学部事務室
TEL： 049-271-7729
※開催医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
▼取材に関する問い合わせ先
城西大学広報課
住所： 埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL： 049-271-7543
E-mail： koho@stf.josai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/