城西大学が2026年度「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」（全4回）を7月から来年3月まで開催 ― 埼玉県と連携した高校生向け体験プログラム

城西大学が2026年度「現場で話して、感じて、学び取る！リアル薬剤師」（全4回）を7月から来年3月まで開催 ― 埼玉県と連携した高校生向け体験プログラム