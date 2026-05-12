フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店、エシレ・パティスリー オ ブール伊勢丹新宿店のリニューアル オープンに際し、エシレ バターを贅沢に使用したひと口サイズのパイ菓子「ブーシェ フィユテ ブール」と「ブーシェ フィユテ キャラメル ノワゼット」を2026年5月20日（水）より新発売いたします。

伊勢丹新宿店限定！エシレ バターを味わうひと口の贅沢

“ブーシェ”とは、フランス語で「ひと口大」を意味し、「ブーシェ フィユテ」は、その名の通りひと口サイズながらも、エシレの魅力を存分にご堪能いただけるパイ菓子です。 バターを幾重にも折り込んで層を生み出すアンヴェルセ製法で焼き上げたパイ（フィユテ）は、繊細で軽やかな食感。ひと口で食べられる最大限の厚みをもたせたバタークリームはもちろん、パイの表面に施した艶やかなグレーズにもエシレ バターを使用しており、口に運んだ瞬間に豊かな香りとコクが広がります。 フレーバーは、バターのシンプルな味わいを堪能できる「ブール」と、ナッツの香ばしさとキャラメルのほろ苦さが絶妙に調和した「キャラメル ノワゼット」の2種類。 ひと口に凝縮された、表情の異なる2つの味わいは、癒しのスイーツタイムにぴったり。自分へのご褒美に、または大切な誰かと一緒に。エシレ バターの魅力を余すことなくお楽しみください。

【ブール】 くちどけ良く、まるでエシレ バターそのものを食べているような味わい。シンプルだからこそ際立つ、バター本来の美味しさを堪能できます。

【キャラメル ノワゼット】 キャラメル風味のバタークリームにキャラメリゼしたヘーゼルナッツを粗く砕いて合わせました。少量加えた塩が味わいのアクセント。口のなかで香り・食感の変化をお楽しみください。

商品名： 「ブーシェ フィユテ ブール」「ブーシェ フィユテ キャラメル ノワゼット」 価格：各 税込432円 サイズ（目安）：縦35mm×横35mm×高さ30mm ※通年販売 ※要冷蔵

ÉCHIRÉ PÂTISSERIE AU BEURRE（エシレ・パティスリー オ ブール）伊勢丹新宿店

【住所】東京都新宿区新宿3-14-1伊勢丹新宿店本館地下1階カフェ エ シュクレ 【営業時間・休業日】伊勢丹新宿店に準じます。

https://www.kataoka.com/echire/patisserieaubeurre/shinjuku/