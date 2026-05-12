biid株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：松尾 省三、以下ビード）が運営する「HAYA江ノ島焼肉店」（以下HAYA）は、5月11日（月）にグランドリニューアルオープンいたしました 。 今回のリニューアルでは、熱した石鍋でジューシーに焼き上げたお肉を堪能できる「石焼」メニューや、風味豊かなネギをタンの上に贅沢に敷き詰めた「青ネギ盛りタン」など、こだわりの新メニューや復刻メニューを多数追加いたしました 。片瀬江ノ島駅から徒歩30秒という絶好のロケーションにて、より一層パワーアップしたラインナップで、江ノ島観光を訪れる方や地域の皆様に、五感で楽しむ新たな焼肉体験を提供しております 。

リニューアルオープンの背景と狙い

これまでHAYAは、江ノ島という特別な観光地において、上質な肉を提供する場として歩んでまいりました。しかし、お客様との対話の中で「本格的な焼肉は少し敷居が高い」「メニューを選びにくい」といったお声もいただくようになり、私たちは「本格的な肉の旨味を、もっと日常的に、もっと身近に感じていただきたい」という原点に立ち返りました。 今回のリニューアルでは、一枚一枚丁寧に焼き上げる従来のスタイルに加え、熱々の石鍋でダイナミックに提供し、お腹いっぱい楽しめる「石焼ハラミ」や、鮮やかなネギが特徴の名物「青ネギ盛りタン」など、見た目もワクワクするメニューを復刻。よりカジュアルに、そして「あのお店の、あの味が食べたい！」と思い出していただけるような、親しみやすいメニューを追求いたしました。 駅近という利便性を活かし、観光のついでだけでなく、お仕事帰りや家族の団らんにご利用いただける「街に開かれた店舗」を目指します。「特別な日」はもちろん、「お肉が食べたい」と思った日常の何気ない瞬間に選んでいただけるお店へ。HAYAは、心もお腹も満たされる焼肉店へと進化いたします。

新メニューについて

今回のリニューアルでは、ランチ・ディナーそれぞれのシーンに合わせた「HAYAの新定番」をご提案いたします。

【ランチタイム】圧倒的な満足感！おひとり様でも贅沢に楽しめる「石焼」ランチ

ランチの目玉は、熱々の石鍋で提供される「石焼」シリーズです。石焼メニューは、お一人様につき一つの石鍋でご提供するため、自分専用の火加減とペースで、熱々のお肉を心ゆくまで堪能できる「自分だけの贅沢な時間」をお楽しみいただけます。 「漢気（おとこぎ）ランチ」：質も量も妥協したくない方へ贈る、HAYA自慢のボリューム満点ランチ。石鍋から立ち昇る香ばしい香りと、最後まで冷めない熱々のお肉がお楽しみいただけます。 「石焼 国産・プレミアムロース焼ランチ」： 厳選国産牛のロースを石焼で豪快に乗せた、ちょっと贅沢したい日におすすめの石焼ランチです。

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【グランドメニュー】不動の名物と、石焼の新たな楽しみ方

ディナータイムには、HAYAを象徴する「タン」と「ハラミ」、そして夜ならではの「石焼の逸品」をご用意しております。 新名物「青ネギ盛りタン」： 厳選されたタンを覆い尽くすほどの鮮やかな青ネギ。タンのコリッとした食感とネギの爽やかさが口いっぱいに広がる、リニューアルの目玉です。 こだわり抜いた「牛タン」と「ハラミ」： 焼肉の王道だからこそ、質に徹底的にこだわりました。HAYAが自信を持って提供するこだわりのお肉です。 夜の「石焼」体験： 従来の焼肉スタイルに加え、グランドメニューでも石焼メニューを展開いたします。お酒の席でも冷めることなく、熱々でお召し上がりいただけます。

グランドリニューアルオープン記念キャンペーン実施中！

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HAYA江ノ島店では、この度のグランドリニューアルオープンを記念し、ご来店いただいたお客様への感謝を込めて期間限定の特別キャンペーンを実施中です。HAYAの「身近に楽しむ本格焼肉」をよりお得に体験していただける内容となっております。 1. ランチ限定！「ご飯おかわり無料」サービス 期間中ランチタイム限定でライスを「おかわり無料」にてご提供いたします。熱々の「石焼ハラミランチ」や「漢気（おとこぎ）ランチ」とともに、お腹いっぱいお楽しみください。 2. 次回使える「500円OFFクーポン」を全員にプレゼント 期間中、お食事をされたお客様全員に、次回来店時からご利用いただける「500円OFFクーポン」をプレゼントいたします。江ノ島へお越しの際に「またあのお店に行こう」と思い出していただけるようなお店でありたいと考えております。 開催期間： 2026年5月11日（月）～ 5月31日（日） 対象時間： 店舗営業時間内（※ご飯おかわりはランチタイムのみ）

リニューアルオープン詳細

リニューアルグランドオープン日： 2026年5月11日（月） キャンペーン開催期間 ： 2026年5月11日（月）～ 5月31日（日） 定休日 ： 火曜日 営業時間 ： 11:00～22:00（L.O. 21:30） ランチタイム ： 11:00～15:00（L.O. 14:30） ※「漢気ランチ」等のランチ限定メニューは15:00までの提供となります。

「HAYA江ノ島焼肉」について

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「江ノ島焼肉 HAYA」は、片瀬江ノ島駅から徒歩30秒という好立地に位置し、観光地で本格的な焼肉の美味しさを楽しめるレストランです。当店は、日本初のヘミングウェイコレクション公認カフェ「CAFE&BAR HEMINGWAY」を運営するbiid株式会社が手がけており、小説『老人と海』で知られるアーネスト・ヘミングウェイの世界観にインスパイアされています。店内には海と船を感じさせるインテリアが随所に散りばめられ、まるで船内にいるようなお洒落で開放的な雰囲気の中で食事をお楽しみいただけるのが最大の特徴です。 今回のリニューアルでは、この空間を活かしつつ、「本格的な肉の旨味を、もっと日常的に、もっと身近に」感じていただけるお店へと進化いたしました。江ノ島観光の特別な思い出作りとしてはもちろん、ふらりと立ち寄れる、街に開かれた焼肉店として、新たな食体験を提供してまいります。

会社概要

会社名 ：biid株式会社 代表者名：代表取締役 松尾 省三 所在地 ：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号：050-2018-0924 HP ：https://biid.jp/

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上 電話番号：050-2018-0924 E-mail：koho@biid.jp