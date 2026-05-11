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【主なポイント】

● Airbnb Japanと森星さんによる古民家再生プロジェクトを通じて実現する、1組限定の特別な宿泊体験の応募受付を開始





● 森星さんが監修・キュレーションした長屋門を修復したプライベート空間で、1組限定(最大4名)の滞在





● 参加ゲストは地元食材を活かした食体験や、「tefutefu」によるお香のギフト、そして茶人・天江大陸氏による、「茶」「花」「香」「色」をテーマにしたおもてなし体験など、五感で楽しむ特別な時間と空間を提供









世界最大級の宿泊予約プラットフォームであるAirbnb(本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下：Airbnb、日本語名：エアビーアンドビー)の日本法人であるAirbnb Japan株式会社(以下 Airbnb Japan)は、モデル・クリエイターとして国内外で活躍する森星さんと2023年に発表した古民家再生プロジェクト※を通じて実現する、1組限定の特別な宿泊体験の応募受付を開始しました。





日本はその奥深い文化や美意識、そして自然と調和する暮らしのあり方によって、今も昔も世界中の旅行者を魅了しています。Airbnbでは、宿泊の提供にとどまらず、日本の文化や地域の魅力を次世代へとつないでいく取り組みも進めてきました。本プロジェクトもその一環として、森さんの日本文化への想いと共鳴し誕生したものです。

森さんはこれまで世界各地を訪れる中で、多様な文化や暮らしに触れてきました。そうした経験を通じて、日本に根づく持続可能な文化の価値や、長い伝統に支えられた技術、芸術性の高い匠の技、そして現代においても人々を魅了し続けるデザインの力に改めて着目するようになりました。伝統的な知恵を現代に活かしながら、持続可能なかたちで共有していく ―その思想が、本プロジェクトを通じてかたちになっています。





今回の特別な滞在の舞台となるのは、門と住居が一体となった日本の伝統建築で、かつて武家屋敷や農家の象徴的な入口として使われてきた長屋門を修復した、ゲスト専用のプライベート空間です。歴史の趣を残しながらも、現代の感性と心地よく調和した空間で、ゲストは静けさに包まれるひとときを体験することができます。





滞在当日は、森さん本人によるゲストのお出迎えや滞在先のルームツアーなどが予定されており、それぞれの空間に込められた想いや背景について直接触れることができます。また、地元の食材を活かした食体験や、森さんがクリエイティブディレクターを務める「tefutefu」によるお香のギフト、そして茶人・天江大陸氏による、「茶」「花」「香」「色」をテーマに、大人になっても大切にしたい子供の頃の「ままごと」からインスパイアされた、ゲストの遊び心を膨らませるようなおもてなし体験など、五感を通じて楽しむ特別な時間を過ごせるように構成されています。





ゲストにとって、単なる宿泊にとどまらず、日本の文化や自然、そして暮らしの本質に触れる、上質かつ時間を紡ぐ、かけがえのない一夜となることは間違いありません。





※ https://news.airbnb.com/ja/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%A3%AE%E6%98%9F%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81airbnb%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AA/

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【森星さんからのコメント】

今回のプロジェクトでは、日本の古民家が持つ静けさや時間の流れ、そして自然とのつながりに耳を澄ませながら、この滞在体験をかたちにしてきました。

ただ滞在するための場所ではなく、五感をひらき、今この瞬間を丁寧に味わうためのひとときとして過ごしていただけたらと思っています。

職人の方々の知恵と手仕事によって、本来の魅力を大切に保ちながら新たなかたちへと息を吹き込まれたこの空間を通じて、日本の文化の中にある静かな豊かさを感じていただけたら嬉しいです。

日常から少し離れ、自分自身や周囲に意識を向けることで、新しい気づきに出会える時間になればと願っています。





【森星さんの感性で紡がれた特別な体験】

● パーソナルなお迎え

到着時には森星さんご本人が、ゲストたちを家に帰ってきたかのようにあたたかくお迎えします





● ルームガイドツアー

滞在先となる長屋門や、それぞれの空間やデザインの背景となるストーリーを直接、森星さんが説明をしながらゲストを案内します





● 茶人・天江大陸氏による特別なひととき

「茶」「花」「香」「色」をテーマに、大人になっても大切にしたい子供の頃の「ままごと」からインスパイアされた、ゲストの遊び心を膨らませるような体験を提供します





● セレクトされた食体験

地元の食材を活かした食事をプライベート空間で提供します





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【応募について】

本宿泊体験への応募は、Airbnbの特設ページにて開始しています。詳細および応募方法については、下記リンクよりご確認ください。応募条件を満たすゲストの中から最大4名までの1グループが選ばれ、滞在に参加することができます。

https://www.airbnb.com/hikarimori





応募受付期間は 2026年5月11日(月)10:00から5月14日(木)10:00まで

宿泊日程(予定)：2026年6月1日(月)13:00チェックイン～2026年6月2日(火)14:00チェックアウト





場所：関東近郊





宿泊費：無料(滞在費、2食[6/1 夕食、6/2 朝食]、体験、ならびに宿泊施設から最寄駅までの往復送迎を含みます）

* ご自宅から宿泊施設の最寄駅までの交通費、および提供を予定している食事以外の飲食についてはゲストご自身の負担となります。





応募条件：

● 18歳以上の方

● 建物の構造上、一部バリアフリーに対応していない箇所があるため、ご当選後に安全面に関する詳細をご確認のうえ、宿泊可否を最終確定いたします。その他、宿泊にあたっては運営側による確認および詳細条件へのご同意をもって、最終的な確定とさせていただきます。









＜Airbnb(エアビーアンドビー)について＞

Airbnbは、2人のホストがサンフランシスコの自宅に3人のゲストを迎えた2007年に誕生しました。以来、ホスト数は500万人を超え、世界のほぼすべての国と地域で25億回を超えてゲストをお迎えしてきました。訪れるゲストが街や人とのつながりを肌で感じられるよう、ホストの方々はユニークな宿泊先やほかではできない体験、特別なサービスを日々ご提供くださっています。





※「Airbnb」「エアビーアンドビー」「エアビー」の各名称およびロゴはAirbnb Inc.の登録商標です。