全身びしょ濡れで遊んじゃおう！「水あそびひろば」が6月19日(金)オープン！2026年6月19日(金)～9月14日(月)
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：兵庫県神戸市中央区)では、2026年6月19日(金)～9月14日(月)の期間「水あそびひろば」を夏季限定でオープンします。暑い夏に大人気の「水あそびひろば」は今年で4年目。楽しい仕掛けでいっぱい遊んで暑さを吹き飛ばしましょう。
水あそびひろば
■水あそびひろば
水をまき散らす「バイキンメカ」やヤシの木につるされた「びっくりバケツ」など楽しい仕掛けが満載の「水あそびひろば」。優しく水が飛び出すエリアもあるので、小さなお子様や水が苦手なお子様も安心。お洋服のままでも遊ぶことができ、びしょ濡れになってもお着替えできるスペースがあるので、思いきり水あそびを楽しめます。
期間：2026年6月19日(金)～9月14日(月)
場所：1F アンパンマンテラス神戸 前
対象：ミュージアムにご入館の方
※画像はイメージです
※天候不良等により休止になる場合がございます
※ミュージアムご入館には日時指定WEBチケットの事前購入が必要です
■楽しい仕掛けを紹介！
「びっくりバケツ」
ゆらゆら揺れる2つのバケツから不規則に水が落ちてきます。
予測できない動きにハラハラ！ドキドキ！
びっくりバケツ
「バイキンメカ」
床から次々と水が飛び出してくるなか、360度回転して水をまき散らし、水あそびをさらに盛り上げます。
バイキンメカ
小さなお子さまでも楽しめる！
床からミストや水のアーチが優しく飛び出すエリアもあります。
水あそびデビューにおすすめ。
小さなお子さまでも楽しめる