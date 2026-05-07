神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：兵庫県神戸市中央区)では、2026年6月19日(金)～9月14日(月)の期間「水あそびひろば」を夏季限定でオープンします。暑い夏に大人気の「水あそびひろば」は今年で4年目。楽しい仕掛けでいっぱい遊んで暑さを吹き飛ばしましょう。





水あそびひろば





■水あそびひろば

水をまき散らす「バイキンメカ」やヤシの木につるされた「びっくりバケツ」など楽しい仕掛けが満載の「水あそびひろば」。優しく水が飛び出すエリアもあるので、小さなお子様や水が苦手なお子様も安心。お洋服のままでも遊ぶことができ、びしょ濡れになってもお着替えできるスペースがあるので、思いきり水あそびを楽しめます。





期間：2026年6月19日(金)～9月14日(月)

場所：1F アンパンマンテラス神戸 前

対象：ミュージアムにご入館の方





※画像はイメージです

※天候不良等により休止になる場合がございます

※ミュージアムご入館には日時指定WEBチケットの事前購入が必要です









■楽しい仕掛けを紹介！

「びっくりバケツ」

ゆらゆら揺れる2つのバケツから不規則に水が落ちてきます。

予測できない動きにハラハラ！ドキドキ！





びっくりバケツ





「バイキンメカ」

床から次々と水が飛び出してくるなか、360度回転して水をまき散らし、水あそびをさらに盛り上げます。





バイキンメカ





小さなお子さまでも楽しめる！

床からミストや水のアーチが優しく飛び出すエリアもあります。

水あそびデビューにおすすめ。





小さなお子さまでも楽しめる