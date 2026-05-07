受動部品市場2035年839億米ドル規模へ 高性能デバイス化を背景に年平均成長率6.4％で成長
受動部品市場は、2025年に450億米ドルから、2035年には839億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は6.4%と見込まれています。これらの受動部品は、半導体、パワーエレクトロニクス、民生用電子機器、再生可能エネルギーなど、さまざまな業界において不可欠な役割を果たしています。特に、アルミニウムコンデンサ、タンタルコンデンサ、ダイオード、トランス、インダクタなどの部品が市場を牽引しており、これらの部品の需要は今後10年間で急速に増加することが予測されています。
主要市場のハイライト
● 市場規模: 2025年に450億米ドルから、2035年に839億米ドル
● 年平均成長率（CAGR）: 6.4%
● 主要ドライバー: IoTの普及、小型化、高性能化
● 市場機会: 再生可能エネルギー導入、スマートグリッドインフラの拡大
● 主要地域: アジア太平洋地域（特に中国、日本、韓国、台湾）
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IoTの普及と小型化への需要
世界的なIoT市場の拡大が受動部品市場を後押ししています。GSMA Intelligenceによると、2030年までにIoT接続数は387億件を超える見込みで、これに伴い、超小型・低消費電力の受動部品への需要が急増しています。特に、ウェアラブルデバイス、スマートホーム機器、医療用インプラントなどで小型化された部品の需要が高まり、これらのデバイスに多くの機能を組み込むために小型の受動部品が必要不可欠となっています。村田製作所のような革新的な製品により、受動部品の小型化は進展し、製造業者に新たな設計の可能性を提供しています。
市場の課題と供給チェーンリスク
受動部品製造業は、原材料供給の不安定性に大きな影響を受けています。特に、ウクライナの地政学的問題やコロンビアなどの鉱山から供給されるタンタルなどの希少金属の不足は、製品コストを大きく押し上げています。これにより、受動部品メーカーは安定した供給と価格の予測が難しくなっており、市場における供給リスクが拡大しています。この供給チェーンの脆弱性により、メーカーはコストの上昇を価格に転嫁せざるを得ない状況にあります。
再生可能エネルギーの導入による市場機会
再生可能エネルギーの普及が、受動部品市場に新たな機会を提供しています。太陽光発電や風力発電、EV充電ネットワークは、効率的な電力管理のために高度な受動部品に依存しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年から2030年にかけて、世界の再生可能エネルギー発電容量が4,600GW近く増加すると予測されています。この成長は、エネルギー変換や電力管理に欠かせない受動部品に対する需要を増大させ、これが市場を押し上げる大きな要因となっています。
主要企業のリスト：
● KEMET Corp.
● KYOCERA AVX Components Corp
● Murata Manufacturing Co. Ltd.
● NICHICON Corp
● Nippon Chemi Con Corp
● Panasonic Corp
● Ryosan Co
● Samsung Electro Mechanics Co. Ltd
● TAIYO YUDEN CO. LTD.
● Yageo Corporation
● TDK Corporation
● AVX Corporation
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セグメント別市場動向
主要市場のハイライト
● 市場規模: 2025年に450億米ドルから、2035年に839億米ドル
● 年平均成長率（CAGR）: 6.4%
● 主要ドライバー: IoTの普及、小型化、高性能化
● 市場機会: 再生可能エネルギー導入、スマートグリッドインフラの拡大
● 主要地域: アジア太平洋地域（特に中国、日本、韓国、台湾）
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IoTの普及と小型化への需要
世界的なIoT市場の拡大が受動部品市場を後押ししています。GSMA Intelligenceによると、2030年までにIoT接続数は387億件を超える見込みで、これに伴い、超小型・低消費電力の受動部品への需要が急増しています。特に、ウェアラブルデバイス、スマートホーム機器、医療用インプラントなどで小型化された部品の需要が高まり、これらのデバイスに多くの機能を組み込むために小型の受動部品が必要不可欠となっています。村田製作所のような革新的な製品により、受動部品の小型化は進展し、製造業者に新たな設計の可能性を提供しています。
市場の課題と供給チェーンリスク
受動部品製造業は、原材料供給の不安定性に大きな影響を受けています。特に、ウクライナの地政学的問題やコロンビアなどの鉱山から供給されるタンタルなどの希少金属の不足は、製品コストを大きく押し上げています。これにより、受動部品メーカーは安定した供給と価格の予測が難しくなっており、市場における供給リスクが拡大しています。この供給チェーンの脆弱性により、メーカーはコストの上昇を価格に転嫁せざるを得ない状況にあります。
再生可能エネルギーの導入による市場機会
再生可能エネルギーの普及が、受動部品市場に新たな機会を提供しています。太陽光発電や風力発電、EV充電ネットワークは、効率的な電力管理のために高度な受動部品に依存しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年から2030年にかけて、世界の再生可能エネルギー発電容量が4,600GW近く増加すると予測されています。この成長は、エネルギー変換や電力管理に欠かせない受動部品に対する需要を増大させ、これが市場を押し上げる大きな要因となっています。
主要企業のリスト：
● KEMET Corp.
● KYOCERA AVX Components Corp
● Murata Manufacturing Co. Ltd.
● NICHICON Corp
● Nippon Chemi Con Corp
● Panasonic Corp
● Ryosan Co
● Samsung Electro Mechanics Co. Ltd
● TAIYO YUDEN CO. LTD.
● Yageo Corporation
● TDK Corporation
● AVX Corporation
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セグメント別市場動向